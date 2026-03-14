В Риме прошло антиправительственное шествие

РИМ, 14 мар - РИА Новости. Протестное шествие против нынешнего правительства Италии и его позиции по предстоящему референдуму о реформе судебной системы состоялось в Риме в субботу днем, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции прошли по центральным улицам столицы до площади Сан-Джованни-ин-Латерано, ставшей традиционным местом проведения подобных массовых мероприятий. В мероприятии приняли участие несколько тысяч человек.
Различные протестные коллективы, сторонники Палестины, студенты и профсоюзы объединились против позиции правительства, которое поддерживает положительный ответ на вопрос о разделении карьерных путей прокуроров и судей. Референдум по реформе, которая является одним из ключевых пунктов программы правящей правоцентристской коалиции, пройдет 22-23 марта.
В ходе нынешней манифестации ее участники сожгли изображения премьер-министра Джорджи Мелони и главы Минюста Карло Нордио. Шествие также выступило в поддержку Кубы, Ирана и Венесуэлы и выразило несогласие с планами перевооружения Евросоюза. Активисты несли плакаты "Нет войне" и "Бесчеловечные западные демократии", скандируя требования об отставке правительства Мелони.
