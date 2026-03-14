22:51 14.03.2026 (обновлено: 23:43 14.03.2026)
Швейцария отказала американским самолетам в пролете через страну
Швейцария не разрешила американским военным самолетам пролететь через свое воздушное пространство из-за закона о нейтралитете. РИА Новости, 14.03.2026
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Швейцария не разрешила американским военным самолетам пролететь через свое воздушное пространство из-за закона о нейтралитете.
«

"Федеральный совет сегодня принял решения по нескольким запросам на пролет военных самолетов США. Два из них, связанные с войной в Иране, были отклонены, в то время как один запрос на технический пролет и два на пролет транспортных самолетов были одобрены", — говорится в заявлении.

Отмечается, что в отношении Соединенных Штатов, Израиля и Ирана действует закон о нейтралитете, который запрещает пролеты сторон конфликта в военных целях. При этом разрешены гуманитарные и медицинские перевозки, включая транспортировку раненых.
Военная кампания США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
