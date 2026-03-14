Ректор ПСПбГМУ рассказал, зачем вводить разные цвета одежды для медиков

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Различия в цветах униформы медработников призваны обозначить роль каждого человека в команде и обеспечить безопасность пациента, заявил РИА Новости ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова Сергей Багненко.

"Цветовая гамма в одежде медиков призвана обозначить роль каждого в команде, обеспечивает безопасность пациента", - сказал Багненко.

Он отметил, что униформа медработников не ограничивается белым халатом, а разнится в зависимости от целей и задач.

Так, в медицине имеет место операционное белье, костюмы скорой медицинской помощи с теплыми куртками, соответствующей символикой и различная цветовая гамма при работе в командах - тогда, когда нужно выделить роли каждого из её членов - кто относится к хирургам, кто к анестезиологам, кто к среднему или младшему медперсоналу.

"Обязательно должна использоваться цветовая гамма, медицинская одежда должна учитывать условия работы, температурный режим, лёгкость восприятия, но тем не менее белый халат всегда был, есть и останется основным элементом принадлежности к медицине и будет сохранять свою роль всегда, и это никем не подвергается сомнению", - заключил Багненко.

Согласно документу Минздрава, врачам рекомендовано носить шесть цветов формы в зависимости от их должности.