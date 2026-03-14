Ректор ПСПбГМУ рассказал, зачем вводить разные цвета одежды для медиков
Ректор ПСПбГМУ рассказал, зачем вводить разные цвета одежды для медиков - РИА Новости, 14.03.2026
Ректор ПСПбГМУ рассказал, зачем вводить разные цвета одежды для медиков
Различия в цветах униформы медработников призваны обозначить роль каждого человека в команде и обеспечить безопасность пациента, заявил РИА Новости ректор... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T15:00:00+03:00
2026-03-14T15:00:00+03:00
2026-03-14T15:04:00+03:00
общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Ректор ПСПбГМУ рассказал, зачем вводить разные цвета одежды для медиков
Ректор ПСПбГМУ: цветная форма медиков обеспечит безопасность пациентов
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Различия в цветах униформы медработников призваны обозначить роль каждого человека в команде и обеспечить безопасность пациента, заявил РИА Новости ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова Сергей Багненко.
"Цветовая гамма в одежде медиков призвана обозначить роль каждого в команде, обеспечивает безопасность пациента", - сказал Багненко.
Он отметил, что униформа медработников не ограничивается белым халатом, а разнится в зависимости от целей и задач.
Так, в медицине имеет место операционное белье, костюмы скорой медицинской помощи с теплыми куртками, соответствующей символикой и различная цветовая гамма при работе в командах - тогда, когда нужно выделить роли каждого из её членов - кто относится к хирургам, кто к анестезиологам, кто к среднему или младшему медперсоналу.
"Обязательно должна использоваться цветовая гамма, медицинская одежда должна учитывать условия работы, температурный режим, лёгкость восприятия, но тем не менее белый халат всегда был, есть и останется основным элементом принадлежности к медицине и будет сохранять свою роль всегда, и это никем не подвергается сомнению", - заключил Багненко.
Согласно документу Минздрава, врачам рекомендовано носить шесть цветов формы в зависимости от их должности.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
, в свою очередь, призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды для врачей и медперсонала.