Рейтинг@Mail.ru
Qatar Airways подтвердила вылет из Дохи в Москву на 14 марта - РИА Новости, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:56 14.03.2026 (обновлено: 05:59 14.03.2026)
https://ria.ru/20260314/rejs-2080616207.html
Qatar Airways подтвердила вылет из Дохи в Москву на 14 марта
Qatar Airways подтвердила вылет из Дохи в Москву на 14 марта - РИА Новости, 14.03.2026
Qatar Airways подтвердила вылет из Дохи в Москву на 14 марта
Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways подтвердила отправление в субботу третьего вывозного рейса из Дохи в Москву, который может стать последним... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T05:56:00+03:00
2026-03-14T05:59:00+03:00
в мире
москва
доха
катар
qatar airways
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112138/62/1121386280_0:137:3053:1854_1920x0_80_0_0_fb4e301e168398c0da93286b3ddfe10e.jpg
https://ria.ru/20260312/novosibirsk-2080113634.html
https://ria.ru/20260312/dubaj-2080108422.html
москва
доха
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112138/62/1121386280_0:0:2533:1900_1920x0_80_0_0_ffcc0e402c7d33dc0d87d6b6c7d74ad1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, доха, катар, qatar airways, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Москва, Доха, Катар, Qatar Airways, Военная операция США и Израиля против Ирана
Qatar Airways подтвердила вылет из Дохи в Москву на 14 марта

Qatar Airways подтвердила отправление вывозного рейса из Дохи в Москву 14 марта

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании государства Катар Qatar Airways
Пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании государства Катар Qatar Airways - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании государства Катар Qatar Airways. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 14 мар - РИА Новости. Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways подтвердила отправление в субботу третьего вывозного рейса из Дохи в Москву, который может стать последним прямым рейсом за этот месяц, следует из утвержденного расписания маршрутов перевозчика на 14 марта.
"Маршрут до Москвы включен в число рейсов, которые Qatar Airways осуществит 14 марта", - говорится в сообщении авиаперевозчика. Судя по расписанию, полет займет восемь часов вместо прежних четырех с половиной. На 15 марта запланировано прибытие рейса Qatar Airways из Москвы в Доху.
Ранее посольство РФ в Катаре сообщило, что на 14 марта запланирован еще один рейс в Москву из Дохи с отлетом в 11.40 мск, после чего до конца месяца не будет полетов из Катара в Москву.
Однако, как выяснил корреспондент РИА Новости из расписания полетов Qatar Airways до конца марта, с 19 марта запланированы полеты из Дохи в Москву через Касабланку в Марокко с длительным временем транзита.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Воздушное пространство Катара остается закрытым с 28 февраля из-за эскалации в регионе. Национальный авиаперевозчик осуществляет ограниченное число рейсов ежедневно по специальному воздушному коридору.
В миреМоскваДохаКатарQatar AirwaysВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала