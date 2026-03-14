Qatar Airways подтвердила вылет из Дохи в Москву на 14 марта

ДОХА, 14 мар - РИА Новости. Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways подтвердила отправление в субботу третьего вывозного рейса из Дохи в Москву, который может стать последним прямым рейсом за этот месяц, следует из утвержденного расписания маршрутов перевозчика на 14 марта.
"Маршрут до Москвы включен в число рейсов, которые Qatar Airways осуществит 14 марта", - говорится в сообщении авиаперевозчика. Судя по расписанию, полет займет восемь часов вместо прежних четырех с половиной. На 15 марта запланировано прибытие рейса Qatar Airways из Москвы в Доху.
Однако, как выяснил корреспондент РИА Новости из расписания полетов Qatar Airways до конца марта, с 19 марта запланированы полеты из Дохи в Москву через Касабланку в Марокко с длительным временем транзита.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Воздушное пространство Катара остается закрытым с 28 февраля из-за эскалации в регионе. Национальный авиаперевозчик осуществляет ограниченное число рейсов ежедневно по специальному воздушному коридору.