Биолог объяснила, почему не всходит рассада - РИА Новости, 14.03.2026
07:09 14.03.2026
Биолог объяснила, почему не всходит рассада
Биолог объяснила, почему не всходит рассада - РИА Новости, 14.03.2026
Биолог объяснила, почему не всходит рассада
Причинами того, что рассада перед дачным сезоном не всходит, могут быть различные факторы, в том числе качество семян и грунта, а также ошибки при посеве,... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T07:09:00+03:00
2026-03-14T07:09:00+03:00
общество
россия
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, россия
Общество, Россия
Биолог объяснила, почему не всходит рассада

РИА Новости: рассада может не взойти из-за плохого качества семян или ошибок

ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Причинами того, что рассада перед дачным сезоном не всходит, могут быть различные факторы, в том числе качество семян и грунта, а также ошибки при посеве, рассказала РИА Новости доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекционно-генетических исследований полевых культур ФГБНУ "ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока имени Анатолия Чайки" Наталия Мацишина.
"Во-первых, могут быть проблемы с семенами. У каждого вида семян есть свой срок всхожести, но бывает, что компании поставляют в магазин пакетики с семенами с перебитыми сроками годности, и они не всходят. Кроме того, семена могут быть некачественными - это те, которые не проверили на всхожесть", - сказала собеседница агентства.
Они изначально не обладают необходимой энергией прорастания, которая по ГОСТу должна составлять не менее 90%, уточнила Мацишина.
Ученый отметила, что семена могут не взойти, если их хранили с нарушением технологических параметров. Еще возможная причина - отсутствие предпосевной подготовки: есть культуры, которым для всхожести необходимы определенные условия, например, скарификация - механическое повреждение оболочек, а также стратификация - выдерживание при пониженной температуре, добавила Мацишина. Много культур требуют предпосевной подготовки: например, капусты, в том числе пекинская и мангольд, требуют замачивания перед посевом, уточнила доктор биологических наук.
По словам Мацишиной, еще одна причина - это проблемы с грунтом: слишком легкий и слишком тяжелый грунт не подходит. Грунт, в том числе магазинный, может быть заражен патогенами, либо может быть бедным и не давать энергии для старта роста - в этом случае его нужно насытить минералами, объяснила ведущий научный сотрудник.
"Могут быть ошибки при посеве, например, слишком глубокая заделка. Есть такое правило: мелкие семена нужно сеять на поверхности, их не присыпают грунтом. Чем меньше семя, тем меньше его присыпают. В загущенных посевах растения конкурируют за свет, воду и питание, и часть зародышей не всходит", - обратила внимание Мацишина.
По информации собеседницы агентства, также может быть неподходящая температура или недостаток света, причем световой день должен быть не менее 16 часов в сутки.
Мацишина акцентировала внимание, что семена могут не взойти из-за излишнего полива или нехватки влаги. Из биологических факторов помешать всходам могут вредители - при посеве в открытый грунт, - а также болезни: грибы рода Фузариум, в народе их называют черная ножка, предупредила ученый. Нередко семена поражают различные плесневые грибы, с которыми человек обычно живет, заключила Мацишина.
ОбществоРоссия
 
 
