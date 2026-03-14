В Южной Корее рассказали, как далеко пролетели запущенные КНДР ракеты

СЕУЛ, 14 мар - РИА Новости. Баллистические ракеты КНДР пролетели около 350 километров, заявило Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ).
Ранее сообщалось, что КНДР в субботу произвела пуск не менее 10 неопознанных баллистических ракет в сторону Японского моря из района Сунан КНДР.
"Зафиксированные северокорейские ракеты пролетели около 350 километров, их точные характеристики в настоящее время детально анализируются Южной Кореей и США", - сказали в ОКНШ.
"Наши вооружённые силы в рамках прочного южнокорейско-американского союзного оборонительного сотрудничества внимательно следят за различными действиями Северной Кореи и сохраняют возможности и готовность решительно и подавляюще реагировать на любые провокации", - говорится в сообщении командования.
Последний раз КНДР запускала баллистическую ракеты в сторону Японского моря 27 января, 47 дней назад. Это уже третий запуск с начала 2026 года.
КНДР провела испытания гиперзвуковых ракет
