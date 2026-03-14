Иранские ракеты за двое суток в два раза чаще попадали по целям, пишут СМИ
2026-03-14T05:47:00+03:00
Иранские ракеты за двое суток в два раза чаще попадали по целям, пишут СМИ
Press TV: Иран в два раза чаще атаковал США и Израиль
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Иранские ракеты за последние двое суток в два раза чаще попадали по американским и израильским целям, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на командующего воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Маджида Мусави.
"За последние 48 часов иранские ракеты в два раза увеличили частоту попаданий по американским и сионистским целям", - говорится в публикации в Telegram-канале
телеканала со ссылкой на заявление Мусави.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.