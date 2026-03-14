ПВО за сутки сбила 285 украинских беспилотников

"Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб и 285 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 122895 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28250 танков и других боевых бронированных машин, 1690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33839 орудий полевой артиллерии и минометов, 56730 единиц специальной военной автомобильной техники.