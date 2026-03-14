Саудовская ПВО уничтожила 20 беспилотников и одну баллистическую ракету

КАИР, 14 мар - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии уничтожили с вечера пятницы 20 беспилотников и одну баллистическую ракету, подсчитало РИА Новости, изучив данные министерства обороны королевства.
Согласно данным министерства, большая часть беспилотников была сбита в Восточной провинции.
Что касается уничтоженной ракеты, то она, как сообщили саудовские власти, была выпущена в направлении провинции Эль-Хардж, расположенной к югу от Эр-Рияда.
Целями атак на территории королевства часто становятся авиабаза "Принц Султан", где дислоцируется основной контингент вооруженных сил США в Саудовской Аравии, и нефтяное месторождение "Шайба".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.