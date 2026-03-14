Путин поздравил патриарха Кирилла с 50-летием начала епископского служения

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 50-летием начала епископского служения, отметив его роль в поддержке героев СВО, воспитании подрастающего поколения и укрепления патриотических идеалов и семейных ценностей.
Президент отметил, что многие годы мудрое пастырское слово патриарха служит консолидации общества, призывает к милосердию, добру и справедливости, помогает людям находить прочную духовную опору. По словам Путина, "неустанный подвижнический труд на благо РПЦ, России и народа" снискал для патриарха Кирилла самое глубокое признание.
"Сердечно поздравляю вас с 50-летием начала вашего епископского служения... Особо отмечу ваши усилия, направленные на поддержку наших героев - участников специальной военной операции, воспитание подрастающего поколения, укрепление высоких нравственных, патриотических идеалов и семейных ценностей, сбережение уникального исторического, культурного наследия, которым по праву гордится Россия", - говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.
Путин пожелал патриарху доброго здоровья и всего наилучшего.