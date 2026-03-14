Путин может встретиться с лидером Ирана на Каспийском саммите, заявил посол

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Первая встреча президента РФ Владимира Путина и нового лидера Ирана Моджтабы Хаменеи потенциально может состояться в этом году в ходе Каспийского саммита в Тегеране, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.