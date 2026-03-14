Биолог развеял миф о птичьем пьянстве - РИА Новости, 14.03.2026
07:37 14.03.2026
Биолог развеял миф о птичьем пьянстве
Биолог развеял миф о птичьем пьянстве - РИА Новости, 14.03.2026
Биолог развеял миф о птичьем пьянстве
Птицы не пьянеют от перебродивших ягод весной, поскольку в них содержится мало спирта, к тому же организм пернатых приспособлен перерабатывать его без малейшего опьянения
2026-03-14T07:37:00+03:00
2026-03-14T07:37:00+03:00
общество, россия
Общество, Россия
Биолог развеял миф о птичьем пьянстве

РИА Новости: Русинов заявил, что птицы не пьянеют от перебродивших ягод весной

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСнегирь сидит на ветке рябины в Плесе
Снегирь сидит на ветке рябины в Плесе - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Снегирь сидит на ветке рябины в Плесе. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Птицы не пьянеют от перебродивших ягод весной, поскольку в них содержится мало спирта, к тому же организм пернатых приспособлен перерабатывать его без малейшего опьянения, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова Александр Русинов.
"Легенда о птичьем пьянстве очень широко распространена. Поводом для нее служат отдельные особи, а то и целые стаи свиристелей, дроздов, скворцов и снегирей, которых люди находят лежащими в полубессознательном или бессознательном состоянии на улицах городов, часто недалеко от любимых этими птицами рябин. Со временем часть птиц приходит в себя, часть же погибает. Типичная версия при этом - птицы объелись забродившими ягодами и валяются пьяные", - рассказал собеседник.
Русинов подчеркнул: это неправда. По его словам, для получения более-менее высокого "градуса" исходное сырьё должно содержать много сахара, но рябина не отличается большой сладостью, и если она при брожении и даст спирт, то в незначительном количестве.
"Для начала брожения ягоды должны сперва замерзнуть, а потом долгое время находиться при положительных температурах. Поскольку мы говорим о зимующих птицах, стандартно питающихся ягодами, то их организм страхуется от возможного опьянения и способен быстро переработать поступающий в организм спирт", - подчеркнул биолог.
Он добавил, что снегири, которых тоже обвиняют в пьянстве, вообще не едят мякоть ягод, выбирая лишь семена.
"Таким образом, версия пьяных птиц трещит по швам", - резюмировал Русинов.
