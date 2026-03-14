Биолог развеял миф о птичьем пьянстве

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Птицы не пьянеют от перебродивших ягод весной, поскольку в них содержится мало спирта, к тому же организм пернатых приспособлен перерабатывать его без малейшего опьянения, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова Александр Русинов.

"Легенда о птичьем пьянстве очень широко распространена. Поводом для нее служат отдельные особи, а то и целые стаи свиристелей, дроздов, скворцов и снегирей, которых люди находят лежащими в полубессознательном или бессознательном состоянии на улицах городов, часто недалеко от любимых этими птицами рябин. Со временем часть птиц приходит в себя, часть же погибает. Типичная версия при этом - птицы объелись забродившими ягодами и валяются пьяные", - рассказал собеседник.

Русинов подчеркнул: это неправда. По его словам, для получения более-менее высокого "градуса" исходное сырьё должно содержать много сахара, но рябина не отличается большой сладостью, и если она при брожении и даст спирт, то в незначительном количестве.

"Для начала брожения ягоды должны сперва замерзнуть, а потом долгое время находиться при положительных температурах. Поскольку мы говорим о зимующих птицах, стандартно питающихся ягодами, то их организм страхуется от возможного опьянения и способен быстро переработать поступающий в организм спирт", - подчеркнул биолог.

Он добавил, что снегири, которых тоже обвиняют в пьянстве, вообще не едят мякоть ягод, выбирая лишь семена.