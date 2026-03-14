В ПСБ рассказали о воспитании патриотизма на примере национальных героев

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. ПСБ участвует в инициативах и проектах, направленных на развитие молодого поколения и работающих на будущее страны через образы национальных героев, сообщила старший вице-президент банка, директор по внешним связям Вера Подгузова.

Топ-менеджер выступила на пленарной сессии "Детский и семейный контент как национальный приоритет. Роль кино в формировании ценностей и будущего поколения" в рамках фестиваля кинодебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске. В докладе она обозначила подход банка к поддержке креативных индустрий.

Отвечая на вопрос о роли в создании контента для семейной аудитории, Подгузова подчеркнула: банк видит свою идею в поддержке тех проектов, которые создают ценностные ориентиры молодого поколения.

"Мы выбрали для себя миссию поддержки героев в различных направлениях. Именно интеграция этой темы в молодежный, детский и семейный контент очень важна, поэтому мы поддерживаем различные проекты, направленные на воспитание нашего молодого поколения", – заявила Подгузова, ее слова приводит пресс-служба.

Говоря о перспективах, вице-президент сообщила о подписании в 2025 году меморандума об инвестициях в строительство культурно-информационного кластера на базе Ялтинской киностудии, а также о поддержке проекта "Душа России", в рамках которого проходят кинопоказы в регионах. Также примером региональной работы стал Музей вышитой карты России в Чувашии, созданный при поддержке банка и объединивший культурные традиции всех субъектов страны.