В Москве проконтролируют расследование дело об убийстве женщины в квартире

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела об убийстве женщины на Строгинском бульваре в Москве, сообщает столичная прокуратура.

"Хорошевская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела, возбужденного по статье 105 УК РФ (убийство)", - говорится в официальном канале надзорного органа на платформе Max .

Отмечается, что также на контроле в прокуратуре находятся ход расследования уголовного дела и установление местонахождения лица, совершившего преступление.