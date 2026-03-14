Рейтинг@Mail.ru
В Россию впервые ввезли уникальный препарат для лечения ребенка из КБР - РИА Новости, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/preparat-2080663818.html
В Россию впервые ввезли уникальный препарат для лечения ребенка из КБР
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151340/75/1513407500_512:249:2911:2048_1920x0_80_0_0_91899e8e09c41b40a0bf5ff49acec893.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Россию впервые ввезли уникальный препарат для лечения ребенка из КБР

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТаблетки в руке
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Таблетки в руке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 14 мар – РИА Новости. Уникальный лекарственный препарат впервые ввезли в Россию для лечения восьмилетнего ребенка из Кабардино-Балкарии с тяжелым генетическим заболеванием, сообщил центр аллергологи и иммунологии регионального минздрава.
"Препарат Кувитру был приобретен для лечения восьмилетнего пациента из Баксанского района с редким диагнозом - первичный комбинированный иммунодефицит. На территории Российской Федерации этот препарат не зарегистрирован. Обычно такие лекарства недоступны для пациентов, но минздрав КБР пошел на беспрецедентный шаг - закупил препарат по региональной льготе специально для этого ребенка, впервые ввезя его в страну для конкретного клинического случая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мальчик тяжело болел с раннего детства, после обследований в Германии и Москве врачи поставили ему диагноз, требующий пожизненной терапии иммуноглобулинами. Ребенка перевели на современный подкожный иммуноглобулин, но организм отреагировал на него аллергией, и встал вопрос о поиске новых решений.
"Сегодня мальчик получает лучшую мировую терапию, не выезжая за пределы республики, и чувствует себя хорошо", - добавили в центре.
Врач осматривает позвоночник пациентки - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В России представили первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева
6 февраля, 11:53
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала