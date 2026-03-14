Снег на государственном регистрационном знаке автомобиля в Москве

Юрист рассказал, в каком случае за грязные номера могут лишить прав

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Автомобилистов могут лишить прав из-за специально испачканных госномеров, а если номера запачкались из-за погоды, то им грозит штраф, сообщил юрист, член Ассоциации юристов России Вячеслав Рычков.

Как он пояснил, ответственность за грязные номера напрямую зависит от причин их появления. Если номер запачканы из-за погодных условий, то применяется наказание по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ (Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков). Она предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

Если же выяснится, что водитель намеренно нанес грязь на номера, то водителю грозит лишение прав, отметил юрист.