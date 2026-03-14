Юрист рассказал, в каком случае за грязные номера могут лишить прав
Автомобилистов могут лишить прав из-за специально испачканных госномеров, а если номера запачкались из-за погоды, то им грозит штраф, сообщил юрист, член... РИА Новости, 14.03.2026
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Автомобилистов могут лишить прав из-за специально испачканных госномеров, а если номера запачкались из-за погоды, то им грозит штраф, сообщил юрист, член Ассоциации юристов России Вячеслав Рычков.
Как он пояснил, ответственность за грязные номера напрямую зависит от причин их появления. Если номер запачканы из-за погодных условий, то применяется наказание по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ
(Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков). Она предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.
Если же выяснится, что водитель намеренно нанес грязь на номера, то водителю грозит лишение прав, отметил юрист.
"Если грязь или снег использованы на госномерах авто умышленно, то наступает более жесткая административная ответственность по части 2 или 2.1 статьи 12.2 КоАП РФ, предусматривающая лишение водительских прав", - сказал Рычков.