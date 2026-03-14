Священник назвал главное заблуждение о Великом посте
Главное заблуждение о Великом посте заключается в том, что он сводится только к пищевым ограничениям, на деле малоедение должно вести к духовному росту,... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T06:27:00+03:00
религия, великий пост , русская православная церковь, православие
Священник Береговой: Великий пост не сводится только к пищевым ограничениям
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Главное заблуждение о Великом посте заключается в том, что он сводится только к пищевым ограничениям, на деле малоедение должно вести к духовному росту, рассказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.
"Относительно поста есть огромное количество заблуждений и стереотипов. Самое распространенное - то, что Великий пост - это о еде, и только о еде. Говорить бесконечно о гастрономической составляющей поста - это сводить Великий пост к второстепенному", - сказал агентству Береговой.
Малоедение должно способствовать тому, чтобы духовно расти: чаще причащаться, посещать богослужения, искать, кому помочь, не мешать окружающим, уточнил священнослужитель.
Если бы дело было только в еде, то святыми были бы коровы, считает Береговой.
Великий пост в этом году начался 23 февраля и продлится до 11 апреля, считая со Страстной седмицей (неделей). В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное.