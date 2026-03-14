В Венесуэле возобновило работу посольство США

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Дипломатическая миссия США в Каракасе сообщила, что возобновила работу спустя семь лет.
«
"Утром 14 марта 2019 года американский флаг был в последний раз спущен у посольства США в Каракасе. Этим утром, 14 марта 2026 года, в это же время, моя команда и я подняли флаг - ровно через семь лет после его спуска", - приводятся слова поверенной в делах США в Венесуэле Лоры Догу в сообщении, опубликованном на странице посольства в соцсети Х.
США в ночь на 3 января провели военную операцию против Венесуэлы, в ходе которой президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и доставлены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в наркоторговле. В результате бомбардировок Каракаса и других районов, по данным венесуэльских властей, погибли не менее 100 человек, примерно столько же среди военных и гражданских лиц получили ранения.