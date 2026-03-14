В Венесуэле возобновило работу посольство США

«

"Утром 14 марта 2019 года американский флаг был в последний раз спущен у посольства США в Каракасе. Этим утром, 14 марта 2026 года, в это же время, моя команда и я подняли флаг - ровно через семь лет после его спуска", - приводятся слова поверенной в делах США в Венесуэле Лоры Догу в сообщении, опубликованном на странице посольства в соцсети Х.