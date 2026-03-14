Посольство России опровергло заявления о причастности к удару по Ираку
Посольство России в Великобритании назвало "разыгравшимся воображением" заявление британского министра обороны Джона Хили о якобы причастности РФ к удару по... РИА Новости, 14.03.2026
Посольство РФ опровергло заявления Хили о причастности к удару по базе в Ираке
ЛОНДОН, 14 мар - РИА Новости. Посольство России в Великобритании назвало "разыгравшимся воображением" заявление британского министра обороны Джона Хили о якобы причастности РФ к удару по базе западных союзников в иракском Эрбиле.
Удар по базе, где размещены, в том числе, британские военные, произошел в ночь на четверг на фоне эскалации на Ближнем Востоке после операции США и Израиля против Ирана. Хили утверждал о том, что видит в ударе якобы российский след.
"У него разыгралось воображение. Примечательно, что высокопоставленные американские чиновники сами указали, что им не известна какая-либо информация, указывающая на это", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.