Посольство России опровергло заявления о причастности к удару по Ираку

ЛОНДОН, 14 мар - РИА Новости. Посольство России в Великобритании назвало "разыгравшимся воображением" заявление британского министра обороны Джона Хили о якобы причастности РФ к удару по базе западных союзников в иракском Эрбиле.

Удар по базе, где размещены, в том числе, британские военные, произошел в ночь на четверг на фоне эскалации на Ближнем Востоке после операции США и Израиля против Ирана. Хили утверждал о том, что видит в ударе якобы российский след.

"У него разыгралось воображение. Примечательно, что высокопоставленные американские чиновники сами указали, что им не известна какая-либо информация, указывающая на это", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.