Посольство России уличило Лондон в попытках милитаризации Арктики
Посольство России уличило Лондон в попытках милитаризации Арктики - РИА Новости, 14.03.2026
Посольство России уличило Лондон в попытках милитаризации Арктики
Посольство России в Великобритании уличило Лондон в попытках милитаризации Арктики под предлогом якобы угрозы со стороны РФ. РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T17:39:00+03:00
2026-03-14T17:39:00+03:00
2026-03-14T17:39:00+03:00
россия
арктика
лондон
в мире, россия, арктика, мария захарова, нато, лондон
В мире, Россия, Арктика, Мария Захарова, НАТО, Лондон
Посольство России уличило Лондон в попытках милитаризации Арктики
РИА Новости: посольство РФ обвинило Лондон в попытках милитаризации Арктики
ЛОНДОН, 14 мар - РИА Новости. Посольство России в Великобритании уличило Лондон в попытках милитаризации Арктики под предлогом якобы угрозы со стороны РФ.
В феврале британское министерство обороны заявило, что планирует за три года увеличить вдвое количество военных, дислоцированных в Норвегии. Кроме того, министерство сообщило, что британские вооруженные силы примут участие в миссии НАТО "Арктический часовой", которую уже начал планировать альянс. В связи с этим в посольстве РФ подчеркнули, что Британия даже не является арктическим государством.
"Британский министр обороны Джон Хили говорит о том, что северная часть Норвегии находится на "новой линии фронта с Россией"… Для чего неарктическому государству удваивать размещение своих войск в регионе, где у него нет территории, а затем представлять это решение как оборонительную необходимость?" - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
15 января подчеркнула, что Россия
обратила внимание на планы НАТО
запустить миссию "Арктический часовой", считает это провокацией по насаждению своих порядков. Она отметила, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики
стал зоной геополитической конкуренции.