Посольство Украины в Бейруте укрыло шпиона, пишет Al-Jareeda

По данным источников Муртады, несколько дней назад палестинец сирийского происхождения Халед аль-Айда, имеющий украинское гражданство, укрылся на территории посольства. Его подозревают в установке взрывных устройств и убийстве ливанских граждан в период с 2024 по 2025 год.

По данным Муртады, ливанская служба общей безопасности ранее арестовывала аль-Айду, поймав его с поличным при попытке оставить заминированный мотоцикл в одном из районов южного пригорода. Однако после удара израильского беспилотника по зданию, где содержался агент, ему удалось сбежать и укрыться на территории украинского дипломатического представительства.