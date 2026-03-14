15:10 14.03.2026
Посольство Украины в Бейруте укрыло шпиона, пишет Al-Jareeda
Посольство Украины в Бейруте укрыло на своей территории шпиона, работавшего в интересах израильской разведки в Ливане, сообщает ливанское издание Al-Jareeda со... РИА Новости, 14.03.2026
В мире, Бейрут, Ливан, Украина, Хасан Насрулла, Моссад, Хезболла, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Люди с флагом Украины. Архивное фото
БЕЙРУТ, 14 мар - РИА Новости. Посольство Украины в Бейруте укрыло на своей территории шпиона, работавшего в интересах израильской разведки в Ливане, сообщает ливанское издание Al-Jareeda со ссылкой на известного ливанского журналиста Ридвана Муртады.
"Журналист Ридван Муртада сообщил, что посольство Украины в Бейруте укрывает опасного израильского агента, разыскиваемого ливанским правосудием с ордером на арест", - пишет издание.
По данным источников Муртады, несколько дней назад палестинец сирийского происхождения Халед аль-Айда, имеющий украинское гражданство, укрылся на территории посольства. Его подозревают в установке взрывных устройств и убийстве ливанских граждан в период с 2024 по 2025 год.
По словам Муртады, аль-Айда является одним из наиболее заметных агентов "Моссада". Расследования служб безопасности показали его причастность к подготовке покушения в аэропорту Бейрута и планированию террористических актов в южном пригороде ливанской столицы. Кроме того, он является трансграничным преступником, ранее совершавшим убийства, и находился в южном пригороде Бейрута в день убийства лидера движения "Хезболлах" Хасана Насруллы.
Муртада отметил, что сегодня украинское посольство пытается обеспечить выезд аль-Айды из Ливана. Посольство обратилось к ливанской Службе общей безопасности с просьбой содействовать его отъезду и выдать ему временный проездной документ (Laissez-passer), чтобы он мог покинуть страну, несмотря на то, что разыскивается ливанским судом и должен быть передан судебным органам.
По данным Муртады, ливанская служба общей безопасности ранее арестовывала аль-Айду, поймав его с поличным при попытке оставить заминированный мотоцикл в одном из районов южного пригорода. Однако после удара израильского беспилотника по зданию, где содержался агент, ему удалось сбежать и укрыться на территории украинского дипломатического представительства.
Журналист добавил, что параллельно США оказывают прямое давление через руководителя резидентуры ЦРУ в Бейруте Шерри Бейкер, чтобы облегчить выезд аль-Айды из Ливана или даже организовать его тайный вывоз при необходимости.
