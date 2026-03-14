13:28 14.03.2026
Немцы едут в Польшу за дешевым топливом
Жители Германии приезжают в Польшу за дешевым топливом за сотни километров, рассказал РИА Новости сотрудник одной из АЗС польского Свиноуйсьця на границе с... РИА Новости, 14.03.2026
Заправка автомобиля. Архивное фото
ВАРШАВА, 14 мар - РИА Новости. Жители Германии приезжают в Польшу за дешевым топливом за сотни километров, рассказал РИА Новости сотрудник одной из АЗС польского Свиноуйсьця на границе с Германией.
"Поток машин с немецкими номерами с начала марта увеличился в несколько раз на фоне разницы в ценах на топливо по обе стороны границы. Многие готовы преодолевать большие расстояния, чтобы заправиться дешевле", - сказал собеседник агентства.
Работа автозаправки - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Все больше водителей из Нидерландов едут заправлять машины в ФРГ и Бельгию
11 марта, 14:23
Он пояснил, что в Польше топливо на заправках можно купить примерно на четверть дешевле, чем в Германии. "В Германии, например, 95-й бензин стоит дороже 2 евро за литр, а на польской стороне тот же бензин стоит около 1,5 в пересчете на евро", - сказал работник заправки.
По его словам, жители Германии преодолевают сотни километров, чтобы заправиться в Польше.
"Некоторые говорят, что дорога занимает несколько часов, но все равно получается выгодно", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что немцы часто заправляют не только полные баки своих автомобилей, но и другие емкости. "Во-первых все немцы заливают полные баки. Но кроме того, они часто заливают бензин и дизель в канистры, а также неприспособленные для этого емкости. Один чудак уже несколько раз приезжал с полным баком пятилитровых пластиковых банок", - рассказал работник АЗС.
Рост цен на топливо наблюдается по всему миру на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Аналитик оценил смягчение американских санкций против российской нефти
Вчера, 09:53
 
В мире, Германия, Польша, Ближний Восток
 
 
