https://ria.ru/20260314/polsha-2080656524.html
Немцы едут в Польшу за дешевым топливом
в мире
германия
польша
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147420/51/1474205103_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_dd8c657a1be491bada2ff4f81be9334b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147420/51/1474205103_207:0:2874:2000_1920x0_80_0_0_a448dad19c8e6010b4ef0d276f66f6d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ВАРШАВА, 14 мар - РИА Новости. Жители Германии приезжают в Польшу за дешевым топливом за сотни километров, рассказал РИА Новости сотрудник одной из АЗС польского Свиноуйсьця на границе с Германией.
"Поток машин с немецкими номерами с начала марта увеличился в несколько раз на фоне разницы в ценах на топливо по обе стороны границы. Многие готовы преодолевать большие расстояния, чтобы заправиться дешевле", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что в Польше
топливо на заправках можно купить примерно на четверть дешевле, чем в Германии
. "В Германии, например, 95-й бензин стоит дороже 2 евро за литр, а на польской стороне тот же бензин стоит около 1,5 в пересчете на евро", - сказал работник заправки.
По его словам, жители Германии преодолевают сотни километров, чтобы заправиться в Польше.
"Некоторые говорят, что дорога занимает несколько часов, но все равно получается выгодно", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что немцы часто заправляют не только полные баки своих автомобилей, но и другие емкости. "Во-первых все немцы заливают полные баки. Но кроме того, они часто заливают бензин и дизель в канистры, а также неприспособленные для этого емкости. Один чудак уже несколько раз приезжал с полным баком пятилитровых пластиковых банок", - рассказал работник АЗС.
Рост цен на топливо наблюдается по всему миру на фоне эскалации на Ближнем Востоке
.