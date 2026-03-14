Туск заподозрил президента Польши в подготовке к выходу страны из ЕС
Премьер Польши Дональд Туск заподозрил президента республики Кароля Навроцкого в подготовке к выходу страны из Европейского союза.
ВАРШАВА, 14 мар - РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск заподозрил президента республики Кароля Навроцкого в подготовке к выходу страны из Европейского союза.
Европейская комиссия в январе одобрила выделение Польше
44 миллиардов евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружения SAFE. Затем закон, позволяющий правительству реализовывать данную кредитную программу, принял польский парламент. В четверг президент Польши Кароль Навроцкий
наложил на этот закон вето, что вызвало резкую критику правительства.
"То, что происходит в политике благодаря президенту Навроцкому и господам из оппозиции – это очень опасная ситуация", - сказал Туск
в эфире Польского телевидения
. По его мнению, вето президента является "решающим этапом того большого поворота, который сделал председатель (лидер оппозиционной партии "Право и справедливость
" Ярослав – ред.) Качиньский".
По мнению Туска, "антиевропейская кампания, которую начал Качиньский, поставила президента в безвыходную ситуацию". "Те, кто говорит, что это вход в Polexit, в выход Польши из Евросоюза, к сожалению, все больше и больше правы", - заключил он.