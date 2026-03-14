01:02 14.03.2026
Президент Польши потребовал от Германии репарации
ВАРШАВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий требует от Германии репарации, чтобы купить оружие.
Европейская комиссия в январе одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружения SAFE. Затем закон, позволяющий правительству реализовывать данную кредитную программу, принял польский парламент. В четверг президент Польши Кароль Навроцкий наложил на этот закон вето, что вызвало резкую критику правительства.
В Польше выступили с дерзким заявлением о репарациях от России
19 февраля, 04:21
"Если есть такая забота о развитии польских вооруженных сил, то почему бы не реализовать план, в котором Германия начинает выплачивать репарации Польше, а мы вкладываем эти средства в безопасность?", - сказал Навроцкий, встречаясь с избирателями в пятницу вечером.
"Мы можем начать этот процесс (выплаты репараций Германией – ред.) именно с немецких инвестиций из государственного бюджета Германии в вооружение для польской армии и восточного фланга НАТО", - добавил он.
Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов по курсу на тот момент) в качестве репараций за ущерб в годы Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в ФРГ по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
Польский премьер лично напомнил Мерцу о военных репарациях
1 декабря 2025, 19:15
 
