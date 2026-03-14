В Подмосковье полицейские со стрельбой остановили водителя без прав
В Подмосковье полицейские со стрельбой остановили водителя без прав - РИА Новости, 14.03.2026
В Подмосковье полицейские со стрельбой остановили водителя без прав
Полицейские со стрельбой остановили водителя без прав на машине с подложными регистрационными знаками, который пыталась скрыться от погони в поселке Ашукино... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T12:54:00+03:00
2026-03-14T12:54:00+03:00
2026-03-14T12:54:00+03:00
https://ria.ru/20250730/mvd-2032410082.html
https://ria.ru/20250630/vladivostok-2026190489.html
московская область (подмосковье)
калужская область
происшествия, московская область (подмосковье), калужская область
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Калужская область
В Подмосковье полицейские со стрельбой остановили водителя без прав
Полиция со стрельбой остановила машину с подложными номерами в Подмосковье
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Полицейские со стрельбой остановили водителя без прав на машине с подложными регистрационными знаками, который пыталась скрыться от погони в поселке Ашукино Пушкинского городского округа, сообщает Госавтоинспекция Подмосковья.
Отмечается, что в пятницу вечером правоохранители, патрулируя микрорайон Росхмель в поселке Ашукино Пушкинского городского округа, выявили автомобиль марки Mercede
s, который двигался с подложными государственными регистрационными знаками.
"Полицейские подали водителю сигнал об остановке транспортного средства для проверки документов, однако он не выполнил законное требование и увеличил скорость, было организовано преследование", - говорится в сообщении
.
Во время погони водитель нарушал правила дорожного движения и создавал угрозу другим водителям, рассказали в ведомстве. Экипаж ДПС неоднократно подавал мужчине сигналы об остановке, но он их игнорировал и пытался скрыться.
"В связи с этим один из автоинспекторов произвёл предупредительный выстрел вверх, а затем по колесам машины нарушителя. После чего водитель остановился. В результате происшествия пострадавших нет", - добавили в Госавтоинспекции.
Правонарушитель был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, им оказался 19-летний житель Калужской области
без водительских прав.
"В отношении правонарушителя составлено 18 административных протоколов", - заключили в Госавтоинспекции.