Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье полицейские со стрельбой остановили водителя без прав
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/podmoskove-2080653531.html
В Подмосковье полицейские со стрельбой остановили водителя без прав
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
https://ria.ru/20250730/mvd-2032410082.html
https://ria.ru/20250630/vladivostok-2026190489.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Подмосковье полицейские со стрельбой остановили водителя без прав

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Полицейские со стрельбой остановили водителя без прав на машине с подложными регистрационными знаками, который пыталась скрыться от погони в поселке Ашукино Пушкинского городского округа, сообщает Госавтоинспекция Подмосковья.
Отмечается, что в пятницу вечером правоохранители, патрулируя микрорайон Росхмель в поселке Ашукино Пушкинского городского округа, выявили автомобиль марки Mercedes, который двигался с подложными государственными регистрационными знаками.
"Полицейские подали водителю сигнал об остановке транспортного средства для проверки документов, однако он не выполнил законное требование и увеличил скорость, было организовано преследование", - говорится в сообщении.
Во время погони водитель нарушал правила дорожного движения и создавал угрозу другим водителям, рассказали в ведомстве. Экипаж ДПС неоднократно подавал мужчине сигналы об остановке, но он их игнорировал и пытался скрыться.
"В связи с этим один из автоинспекторов произвёл предупредительный выстрел вверх, а затем по колесам машины нарушителя. После чего водитель остановился. В результате происшествия пострадавших нет", - добавили в Госавтоинспекции.
Правонарушитель был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, им оказался 19-летний житель Калужской области без водительских прав.
"В отношении правонарушителя составлено 18 административных протоколов", - заключили в Госавтоинспекции.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала