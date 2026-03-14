В Подмосковье полицейские со стрельбой остановили водителя без прав

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Полицейские со стрельбой остановили водителя без прав на машине с подложными регистрационными знаками, который пыталась скрыться от погони в поселке Ашукино Пушкинского городского округа, сообщает Госавтоинспекция Подмосковья.

Отмечается, что в пятницу вечером правоохранители, патрулируя микрорайон Росхмель в поселке Ашукино Пушкинского городского округа, выявили автомобиль марки Mercede s, который двигался с подложными государственными регистрационными знаками.

"Полицейские подали водителю сигнал об остановке транспортного средства для проверки документов, однако он не выполнил законное требование и увеличил скорость, было организовано преследование", - говорится в сообщении

Во время погони водитель нарушал правила дорожного движения и создавал угрозу другим водителям, рассказали в ведомстве. Экипаж ДПС неоднократно подавал мужчине сигналы об остановке, но он их игнорировал и пытался скрыться.

"В связи с этим один из автоинспекторов произвёл предупредительный выстрел вверх, а затем по колесам машины нарушителя. После чего водитель остановился. В результате происшествия пострадавших нет", - добавили в Госавтоинспекции.

Правонарушитель был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, им оказался 19-летний житель Калужской области без водительских прав.