На модернизацию почтовых отделений выделили пять миллиардов рублей - РИА Новости, 14.03.2026
10:05 14.03.2026
На модернизацию почтовых отделений выделили пять миллиардов рублей
На модернизацию почтовых отделений выделили пять миллиардов рублей - РИА Новости, 14.03.2026
На модернизацию почтовых отделений выделили пять миллиардов рублей
Правительство выделило 5 миллиардов рублей на модернизацию почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах - соответствующее распоряжение уже... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T10:05:00+03:00
2026-03-14T10:05:00+03:00
россия
михаил мишустин
владимир путин
единая россия
экономика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17335/40/173354075_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_3ed4e154c6f18c5c8f8b32c9c1c31dab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, владимир путин, единая россия, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Единая Россия, Экономика
На модернизацию почтовых отделений выделили пять миллиардов рублей

Правительство выделило пять миллиардов рублей на модернизацию почтовых отделений

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство выделило 5 миллиардов рублей на модернизацию почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах - соответствующее распоряжение уже подписано, говорится в сообщении кабмина.
"По поручению президента правительство продолжает работу по модернизации отделений почтовой связи, расположенных в сёлах и труднодоступных местностях. В 2026 году на эти цели будут направлены бюджетные инвестиции в размере 5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Бюджетные инвестиции на эти цели будут направлены в рамках федерального проекта "Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации", входящего в государственную программу "Информационное общество".
Обеспечить поэтапное обновление и модернизацию отделений почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях, правительству поручал президент России Владимир Путин по итогам XX съезда партии "Единая Россия" в 2021 году и по итогам послания Федеральному Собранию в 2024 году. С 2021 года на эти цели было выделено свыше 17 миллиардов рублей, что позволило модернизировать более 3,3 тысячи почтовых отделений.
РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинЕдиная РоссияЭкономика
 
 
