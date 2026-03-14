На модернизацию почтовых отделений выделили пять миллиардов рублей

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство выделило 5 миллиардов рублей на модернизацию почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах - соответствующее распоряжение уже подписано, говорится в сообщении кабмина.

"По поручению президента правительство продолжает работу по модернизации отделений почтовой связи, расположенных в сёлах и труднодоступных местностях. В 2026 году на эти цели будут направлены бюджетные инвестиции в размере 5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Бюджетные инвестиции на эти цели будут направлены в рамках федерального проекта "Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации", входящего в государственную программу "Информационное общество".