На модернизацию почтовых отделений выделили пять миллиардов рублей
Правительство выделило 5 миллиардов рублей на модернизацию почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах - соответствующее распоряжение уже... РИА Новости, 14.03.2026
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство выделило 5 миллиардов рублей на модернизацию почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах - соответствующее распоряжение уже подписано, говорится в сообщении кабмина.
"По поручению президента правительство продолжает работу по модернизации отделений почтовой связи, расположенных в сёлах и труднодоступных местностях. В 2026 году на эти цели будут направлены бюджетные инвестиции в размере 5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным
.
Бюджетные инвестиции на эти цели будут направлены в рамках федерального проекта "Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации", входящего в государственную программу "Информационное общество".
Обеспечить поэтапное обновление и модернизацию отделений почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях, правительству поручал президент России Владимир Путин
по итогам XX съезда партии "Единая Россия
" в 2021 году и по итогам послания Федеральному Собранию в 2024 году. С 2021 года на эти цели было выделено свыше 17 миллиардов рублей, что позволило модернизировать более 3,3 тысячи почтовых отделений.