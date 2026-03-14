Экспортеры объяснили, почему писко может составить конкуренцию водке

САНТЬЯГО, 14 мар - РИА Новости. Россия остаётся слабо освоенным направлением для экспорта чилийского писко, однако представители отрасли выразили мнение в беседе с РИА Новости, что на российском рынке этот напиток может получить хороший приём.

"Русским нравится писко, потому что у него больше вкуса, чем у водки, и поскольку в России сильна привычка пить дистилляты, писко для них - фантастический напиток", - считает директор по энологии компании Pisco Capel Патрисио Асокар.

По его словам, несколько лет назад Россия была одним из основных экспортных рынков для компании, однако поставки прекратились из-за проблем с дистрибьютором.

Представители отрасли отмечают, что для продвижения напитка на российском рынке необходимо активнее участвовать в международных выставках и проводить презентации продукта. Менеджер корпорации Pisco Chile Мануэль Шнайдер заявил, что страны Центральной и Восточной Европы , включая Россию и Польшу , могут стать перспективными направлениями для экспорта премиальных дистиллятов.

"Производители стремятся экспортировать свои наиболее премиальные продукты для непосредственного потребления, и Россия вполне может быть одним из рынков для освоения - как из-за культуры употребления крепкого алкоголя в чистом виде, так и для пуристов, которые могут считать коктейли чем-то второстепенным", - добавил Шнайдер, пояснив, что этот продукт больше ценят именно чистым.

"Как и в Чили , в России существует развитая алкогольная культура, и для этого дистиллят вроде писко подходит очень хорошо. Это продукт высокого качества, и нужно совершать поездки и участвовать в ярмарках и выставках, чтобы показывать наш продукт", - указал в разговоре с агентством Фелипе Чапарро, управляющий и главный энолог завода писко компании Aba в долине Эльки на севере страны.

Согласно данным, которые РИА Новости предоставило главное управление международных экономических отношений МИД Чили, экспорт писко постепенно растёт: в 2023 году стоимость поставок за рубеж составила 2,3 миллиона долларов, в 2024 году - 3 миллиона, а в 2025 году - 3,8 миллиона долларов. При этом экспорт в Россию остаётся незначительным: в 2023 году стоимость поставок составила около 20,7 тысячи долларов, в 2024 году - 19,9 тысячи долларов, а в 2025 году - менее тысячи долларов.