Экспортеры объяснили, почему писко может составить конкуренцию водке - РИА Новости, 14.03.2026
09:38 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/pisko-2080634175.html
Экспортеры объяснили, почему писко может составить конкуренцию водке
Экспортеры объяснили, почему писко может составить конкуренцию водке - РИА Новости, 14.03.2026
Экспортеры объяснили, почему писко может составить конкуренцию водке
Россия остаётся слабо освоенным направлением для экспорта чилийского писко, однако представители отрасли выразили мнение в беседе с РИА Новости, что на... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T09:38:00+03:00
2026-03-14T09:38:00+03:00
экономика
россия
чили
восточная европа
https://ria.ru/20260313/vino-2080561358.html
https://ria.ru/20260307/opros-2079211375.html
россия
чили
восточная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104370/08/1043700890_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_6bdf5523edfd4010ebbb89e89e97fefd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, чили, восточная европа
Экономика, Россия, Чили, Восточная Европа
Экспортеры объяснили, почему писко может составить конкуренцию водке

Асокар: чилийский писко может получить хороший прием на российском рынке

САНТЬЯГО, 14 мар - РИА Новости. Россия остаётся слабо освоенным направлением для экспорта чилийского писко, однако представители отрасли выразили мнение в беседе с РИА Новости, что на российском рынке этот напиток может получить хороший приём.
"Русским нравится писко, потому что у него больше вкуса, чем у водки, и поскольку в России сильна привычка пить дистилляты, писко для них - фантастический напиток", - считает директор по энологии компании Pisco Capel Патрисио Асокар.
Сырная тарелка с бокалом вина - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Бокал вина за обедом помогает в расщеплении пищи, утверждает сомелье
13 марта, 18:42
По его словам, несколько лет назад Россия была одним из основных экспортных рынков для компании, однако поставки прекратились из-за проблем с дистрибьютором.
Представители отрасли отмечают, что для продвижения напитка на российском рынке необходимо активнее участвовать в международных выставках и проводить презентации продукта. Менеджер корпорации Pisco Chile Мануэль Шнайдер заявил, что страны Центральной и Восточной Европы, включая Россию и Польшу, могут стать перспективными направлениями для экспорта премиальных дистиллятов.
"Производители стремятся экспортировать свои наиболее премиальные продукты для непосредственного потребления, и Россия вполне может быть одним из рынков для освоения - как из-за культуры употребления крепкого алкоголя в чистом виде, так и для пуристов, которые могут считать коктейли чем-то второстепенным", - добавил Шнайдер, пояснив, что этот продукт больше ценят именно чистым.
"Как и в Чили, в России существует развитая алкогольная культура, и для этого дистиллят вроде писко подходит очень хорошо. Это продукт высокого качества, и нужно совершать поездки и участвовать в ярмарках и выставках, чтобы показывать наш продукт", - указал в разговоре с агентством Фелипе Чапарро, управляющий и главный энолог завода писко компании Aba в долине Эльки на севере страны.
Согласно данным, которые РИА Новости предоставило главное управление международных экономических отношений МИД Чили, экспорт писко постепенно растёт: в 2023 году стоимость поставок за рубеж составила 2,3 миллиона долларов, в 2024 году - 3 миллиона, а в 2025 году - 3,8 миллиона долларов. При этом экспорт в Россию остаётся незначительным: в 2023 году стоимость поставок составила около 20,7 тысячи долларов, в 2024 году - 19,9 тысячи долларов, а в 2025 году - менее тысячи долларов.
Писко - традиционный виноградный дистиллят крепостью от 35 до 45-50 градусов, который производят из винограда сорта пискера на севере страны.
Белое вино - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Опрос показал, сколько россиян предпочитают напитки, имитирующие алкоголь
7 марта, 12:36
 
ЭкономикаРоссияЧилиВосточная Европа
 
 
