Россиян предупредили о последствиях покупки зверьков поссумов в Таиланде - РИА Новости, 14.03.2026
10:07 14.03.2026 (обновлено: 10:08 14.03.2026)
Россиян предупредили о последствиях покупки зверьков поссумов в Таиланде
Россиян предупредили о последствиях покупки зверьков поссумов в Таиланде - РИА Новости, 14.03.2026
Россиян предупредили о последствиях покупки зверьков поссумов в Таиланде
Сахарным поссумам, которых продают россиянам на туристических рынках Пхукета, требуется особый уход, включая отдельную комнату, экзотическое питание и... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T10:07:00+03:00
2026-03-14T10:08:00+03:00
общество
таиланд
пхукет (остров)
таиланд
пхукет (остров)
общество, таиланд, пхукет (остров)
Общество, Таиланд, Пхукет (остров)
Россиян предупредили о последствиях покупки зверьков поссумов в Таиланде

РИА Новости: поссумам, которых продают россиянам на Пхукете, нужен особый уход

© Фото : РИА НовостиСахарный поссум, которого тайцы продают на острове Пхукет
Сахарный поссум, которого тайцы продают на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© Фото : РИА Новости
Сахарный поссум, которого тайцы продают на острове Пхукет. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сахарным поссумам, которых продают россиянам на туристических рынках Пхукета, требуется особый уход, включая отдельную комнату, экзотическое питание и регулярный осмотр ветеринара, рассказала РИА Новости российский волонтер в Таиланде Наталья.
Сахарный поссум, или сумчатая летяга, - небольшое древесное животное. По форме напоминает белку, но не является грызуном, а относится к сумчатым. Животное имеет небольшой размер, длина тела может достигать 20 сантиметров, а масса варьируется от 90 до 170 граммов. При нормальных условиях поссум живет до 15 лет.
"В уходе довольно тяжело. Во-первых, это бессонные ночи, просыпаются они в 22-23 вечера и ложатся спать к 7 утра. Питаются сахарные поссумы живыми насекомыми - сверчки, кормовые тараканы, личинки черной мухи - и экзотическими фруктами: папайя, манго, саподилла и так далее. Все это очень затратно", - предупредила волонтер.
По ее словам, это социальное животное, и его категорически нельзя содержать одного, иначе оно умрет от депрессии и одиночества.
"Может начать травмировать себя, выгрызать себе хвост или даже отгрызть себе лапу", - сказала волонтер.
Лучше всего содержать поссумов стайкой из трех-четырех зверьков, посоветовала Наталья.
"Нужно каждые полгода проходить ветеринарный осмотр, но только у специалиста по сахарным поссумам, обычный ветеринар в них ничего не понимает, так как у животного экзотическое строение тела", - пояснила собеседница агентства, отметив склонность этих животных к различным заболеваниям, включая гипокальциемию, онкологию и диабет.
Волонтер отдельно отметила необходимость разместить дома большой вольер высотой 180 сантиметров, чтобы предоставить животным пространство для планирования, как в дикой природе.
"Они очень шумные товарищи, лают как собаки, крутят колесо ночами - им нужна отдельная комната, спать с ними в одной комнате нереально", - добавила собеседница агентства.
Как подчеркнула Наталья, сахарного поссума стоит заводить тогда, когда будут все необходимые условия для его содержания, при этом туристам в Таиланде она напомнила, что зверька вывезти из страны нельзя.
"Лучше его не покупать", - заключила она.
ОбществоТаиландПхукет (остров)
 
 
