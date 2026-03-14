04:03 14.03.2026 (обновлено: 04:04 14.03.2026)
Россия продолжает диалог с Венесуэлой, заявил Песков
Москва продолжает быть в контакте с Каракасом, стороны ведут диалог и сохраняют заинтересованность в экономическом взаимодействии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2026
Россия, Венесуэла, В мире, Николас Мадуро, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дмитрий Песков, Силия Флорес, США
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Москва продолжает быть в контакте с Каракасом, стороны ведут диалог и сохраняют заинтересованность в экономическом взаимодействии, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Песков сообщил РИА Новости, что Венесуэла остается дружественной для России страной.
"Мы продолжаем быть в контакте (с Каракасом – ред.), ведем диалог, мы сохраняем заинтересованность в экономическом взаимодействии. На повестке дня остаются проекты сотрудничества", - сказал он.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.
После захвата Мадуро власти США и Венесуэлы ведут переговоры о новой двусторонней повестке, включая сотрудничество в борьбе с наркотрафиком, разблокирование венесуэльских средств, продажу нефти южноамериканской страны и возобновление дипломатического диалога.
РоссияВенесуэлаВ миреНиколас МадуроВоенная операция США и Израиля против ИранаДмитрий ПесковСилия ФлоресСША
 
 
