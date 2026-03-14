Россия продолжает диалог с Венесуэлой, заявил Песков

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Москва продолжает быть в контакте с Каракасом, стороны ведут диалог и сохраняют заинтересованность в экономическом взаимодействии, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков выступил с заявлением по Венесуэле
Вчера, 05:08
"Мы продолжаем быть в контакте (с Каракасом – ред.), ведем диалог, мы сохраняем заинтересованность в экономическом взаимодействии. На повестке дня остаются проекты сотрудничества", - сказал он.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
После захвата Мадуро власти США и Венесуэлы ведут переговоры о новой двусторонней повестке, включая сотрудничество в борьбе с наркотрафиком, разблокирование венесуэльских средств, продажу нефти южноамериканской страны и возобновление дипломатического диалога.