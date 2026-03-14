Россия продолжает диалог с Венесуэлой, заявил Песков

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Москва продолжает быть в контакте с Каракасом, стороны ведут диалог и сохраняют заинтересованность в экономическом взаимодействии, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

После захвата Мадуро власти США и Венесуэлы ведут переговоры о новой двусторонней повестке, включая сотрудничество в борьбе с наркотрафиком, разблокирование венесуэльских средств, продажу нефти южноамериканской страны и возобновление дипломатического диалога.