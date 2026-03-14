Рейтинг@Mail.ru
В Колумбии партия бывших повстанцев продолжит работу после итогов выборов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/partija-2080632152.html
В Колумбии партия бывших повстанцев продолжит работу после итогов выборов
В Колумбии партия бывших повстанцев продолжит работу после итогов выборов - РИА Новости, 14.03.2026
В Колумбии партия бывших повстанцев продолжит работу после итогов выборов
Левая партия Comunes, созданная сложившими оружие повстанцами Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC), продолжит политическую деятельность в... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T09:29:00+03:00
2026-03-14T09:29:00+03:00
в мире
колумбия
густаво петро
иван дуке
революционные вооруженные силы колумбии
гражданская сила
политические партии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103383/11/1033831171_4:0:4000:2248_1920x0_80_0_0_f21027b7a0d9beff24aa3953826cc756.jpg
https://ria.ru/20260305/posolstvo-2078678093.html
https://ria.ru/20260308/meksika-2079431668.html
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103383/11/1033831171_798:0:3795:2248_1920x0_80_0_0_1cf60a9c988aad262a73a55b8e9b9cc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колумбия, густаво петро, иван дуке, революционные вооруженные силы колумбии, гражданская сила, политические партии
В мире, Колумбия, Густаво Петро, Иван Дуке, Революционные вооруженные силы Колумбии, Гражданская сила, Политические партии
В Колумбии партия бывших повстанцев продолжит работу после итогов выборов

РИА Новости: партия Comunes продолжит работу в Колумбии после неудачи на выборах

© Flickr / Mike TФлаг Колумбии
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© Flickr / Mike T
Флаг Колумбии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БОГОТА, 14 мар - РИА Новости. Левая партия Comunes, созданная сложившими оружие повстанцами Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC), продолжит политическую деятельность в Колумбии, несмотря на потерю юридического статуса после неудачи на парламентских выборах, заявил РИА Новости депутат Карлос Альберто Карреньо Марин.
На выборы 8 марта партия шла в союзе с движением "Гражданская сила", однако альянс получил около 0,6% голосов на выборах в сенат, что значительно ниже минимального порога, необходимого для сохранения официального статуса партии в соответствии с колумбийским законодательством.
Полицейский в Колумбии - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Посольство следит за ситуацией с россиянином, задержанным в Колумбии
5 марта, 11:03
"Политическая партия - это объединение людей вокруг определённых идеалов, и его существование на самом деле не зависит от юридического статуса", - сказал Карреньо Марин.
После подписания мирного соглашения бывшие боевики получили гарантированное представительство в парламенте: в законодательные периоды 2018–2022 и 2022–2026 годов партия располагала десятью местами - пятью в сенате и пятью в палате представителей - в рамках механизмов реализации соглашения.
По словам депутата, теперь партия готовит внутренний анализ причин электорального результата и определит дальнейшие шаги, однако продолжит работу в социальных и общественных движениях, которые традиционно являются основой её политической активности.
"Мы будем сопровождать социальную и народную борьбу независимо от того, проголосовали за нас люди или нет", - отметил политик.
Карреньо Марин добавил, что партия намерена искать новые форматы взаимодействия с другими левыми силами, включая группы, участвовавшие в различных прогрессивных коалициях, и представителей альянса "Исторический пакт", поддерживающего президента страны Густаво Петро.
По его словам, такие контакты должны строиться на программных целях, а не на личных амбициях, поскольку предстоящая президентская кампания потребует быстрого укрепления доверия и координации между левыми политическими силами.
"Колумбийское государство, подписывая мирное соглашение, взяло на себя обязательства по защите его участников, но они не были выполнены - ни при правительстве Хуана Мануэля Сантоса (2010-2018 - ред.), ни при Иване Дуке (2018-2022), ни при нынешней администрации", - заявил депутат, добавив, что партия намерена продолжать добиваться выполнения соглашения при поддержке международного сообщества.
Флаг Мексики на центральной площади Мехико - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
В Мексике оценили перспективы сотрудничества с США в сфере безопасности
8 марта, 20:30
 
В миреКолумбияГуставо ПетроИван ДукеРеволюционные вооруженные силы КолумбииГражданская силаПолитические партии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала