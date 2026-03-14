В Колумбии партия бывших повстанцев продолжит работу после итогов выборов

БОГОТА, 14 мар - РИА Новости. Левая партия Comunes, созданная сложившими оружие повстанцами Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC), продолжит политическую деятельность в Колумбии, несмотря на потерю юридического статуса после неудачи на парламентских выборах, заявил РИА Новости депутат Карлос Альберто Карреньо Марин.

На выборы 8 марта партия шла в союзе с движением " Гражданская сила ", однако альянс получил около 0,6% голосов на выборах в сенат, что значительно ниже минимального порога, необходимого для сохранения официального статуса партии в соответствии с колумбийским законодательством.

Политическая партия - это объединение людей вокруг определённых идеалов, и его существование на самом деле не зависит от юридического статуса", - сказал Карреньо Марин.

После подписания мирного соглашения бывшие боевики получили гарантированное представительство в парламенте: в законодательные периоды 2018–2022 и 2022–2026 годов партия располагала десятью местами - пятью в сенате и пятью в палате представителей - в рамках механизмов реализации соглашения.

По словам депутата, теперь партия готовит внутренний анализ причин электорального результата и определит дальнейшие шаги, однако продолжит работу в социальных и общественных движениях, которые традиционно являются основой её политической активности.

"Мы будем сопровождать социальную и народную борьбу независимо от того, проголосовали за нас люди или нет", - отметил политик.

Карреньо Марин добавил, что партия намерена искать новые форматы взаимодействия с другими левыми силами, включая группы, участвовавшие в различных прогрессивных коалициях, и представителей альянса "Исторический пакт", поддерживающего президента страны Густаво Петро

По его словам, такие контакты должны строиться на программных целях, а не на личных амбициях, поскольку предстоящая президентская кампания потребует быстрого укрепления доверия и координации между левыми политическими силами.