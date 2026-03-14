Пакистан выпустил более 270 ракет и снарядов по афганской провинции Кунар

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пакистанские военные за двое суток выпустили 270 ракет и артиллерийских снарядов по населенным пунктам афганской провинции Кунар, сообщает в субботу Telegram-канал TOLOnews Plus со ссылкой на местные власти.
"Директор провинциального управления министерства информации и культуры Зия Ур-Рахман Спингар заявил, что военный режим Пакистана за последние 48 часов выпустил более 270 ракет и артиллерийских снарядов по различным районам Кунара", - говорится в сообщении.
По словам чиновника, жертв среди населения во время ракетных атак не зафиксировано, однако некоторые жилые дома и общественные здания разрушены.
Одновременно Telegram-канал "Сэда-е Афган" со ссылкой на местные власти провинции Пактика сообщает, что "военный режим Пакистана в продолжение своих атак в ночь на субботу обстрелял дома гражданских лиц в уезде Шакин". По уезду было выпущено 19 минометных и артиллерийских снарядов, в результате чего несколько домов были повреждены, а двое детей получили ранения.
Министерство обороны Афганистана информирует, что в ответ на атаки армии Пакистана вдоль условной линии Дюранда (непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - ред.) в восточных провинциях Кунар и Нангархар афганские военные захватили в пограничной зоне пакистанскую военную базу. В результате этой операции 14 пакистанских солдат были убиты и еще 11 получили ранения.