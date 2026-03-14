Пакистан выпустил более 270 ракет и снарядов по афганской провинции Кунар - РИА Новости, 14.03.2026
14:48 14.03.2026
Пакистан выпустил более 270 ракет и снарядов по афганской провинции Кунар
2026-03-14T14:48:00+03:00
Пакистан выпустил более 270 ракет и снарядов по афганской провинции Кунар

Пакистанские военные. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пакистанские военные за двое суток выпустили 270 ракет и артиллерийских снарядов по населенным пунктам афганской провинции Кунар, сообщает в субботу Telegram-канал TOLOnews Plus со ссылкой на местные власти.
"Директор провинциального управления министерства информации и культуры Зия Ур-Рахман Спингар заявил, что военный режим Пакистана за последние 48 часов выпустил более 270 ракет и артиллерийских снарядов по различным районам Кунара", - говорится в сообщении.
Афганистан обвинил Пакистан в ударах по резервуарам с топливом в Кандагаре
13 марта, 07:56
По словам чиновника, жертв среди населения во время ракетных атак не зафиксировано, однако некоторые жилые дома и общественные здания разрушены.
Одновременно Telegram-канал "Сэда-е Афган" со ссылкой на местные власти провинции Пактика сообщает, что "военный режим Пакистана в продолжение своих атак в ночь на субботу обстрелял дома гражданских лиц в уезде Шакин". По уезду было выпущено 19 минометных и артиллерийских снарядов, в результате чего несколько домов были повреждены, а двое детей получили ранения.
Министерство обороны Афганистана информирует, что в ответ на атаки армии Пакистана вдоль условной линии Дюранда (непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - ред.) в восточных провинциях Кунар и Нангархар афганские военные захватили в пограничной зоне пакистанскую военную базу. В результате этой операции 14 пакистанских солдат были убиты и еще 11 получили ранения.
Лавров и глава МИД Афганистана обсудили отношения Кабула и Исламабада
6 марта, 17:52
 
В миреПакистанКунарПактикаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
