Орбан в письме поблагодарил Бога, что Россия и Венгрия не враги

БУДАПЕШТ, 14 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме экс-президенту Украины Виктору Ющенко заявил, что благодарен Богу за то, что Россия и Венгрия не враги.
"Благодарю Бога, что страна, с которой вы сейчас воюете, не является врагом Венгрии или венгерского народа, и мы не намерены это менять. Мы по-прежнему хотим оставаться вашими друзьями, но мы не будем участвовать в вашей войне. Поэтому прошу вас принять тот факт, что мы не будем отправлять на вашу войну ни деньги, ни оружие, ни солдат", - написал Орбан в открытом письме, опубликованном в соцсети Х.
Венгерский премьер подчеркнул, что у Украины нет права шантажировать Венгрию или диктовать ей условия.
"Пожалуйста, предупредите своего президента: руки прочь от свободы венгров. Пожалуйста, убедите своего президента не шантажировать мою страну и не угрожать её лидерам... Пожалуйста, дайте своему президенту понять, что государственный терроризм, с помощью которого он взорвал немецкий газопровод "Северный поток", не сработает против Венгрии", - добавил Орбан.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия не станет колонией Украины и не будет подчиняться Владимиру Зеленскому.