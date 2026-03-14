В Краснодарском крае нашли обломки беспилотника

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Обломки БПЛА были обнаружены по шести адресам в Северском районе Краснодарского края, пострадавших нет сообщил оперативный штаб региона.

Отмечается, что пострадавших нет. В результате падения в одном случае повреждена система отопления частного дома, в другом - кровля.

Кроме того, фрагменты беспилотников обнаружили на территориях нескольких домовладений и двух предприятий.