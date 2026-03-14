На Украине около 20 человек напали на патруль военкомата, сообщили СМИ

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. До 20 гражданских напали на патруль военкомата и сопровождавших его полицейских в Полтавской области Украины, пострадали шесть силовиков, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Тринадцатого марта в районе села Нижние Млыны (Полтавской области - ред.) группа до 20 человек попыталась помешать работе военкомата и полиции. Гражданские применили слезоточивый газ, в результате чего трое военных и трое полицейских получили химические ожоги", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Как сообщают украинские журналисты, на место прибыли дополнительные экипажи полиции, всего были задержаны восемь мужчин. Шестеро из задержанных подлежат мобилизации и уже проходят военно-врачебную комиссию.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.