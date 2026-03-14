На Украине около 20 человек напали на патруль военкомата, сообщили СМИ

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. До 20 гражданских напали на патруль военкомата и сопровождавших его полицейских в Полтавской области Украины, пострадали шесть силовиков, сообщило украинское издание "Страна.ua".

Как сообщают украинские журналисты, на место прибыли дополнительные экипажи полиции, всего были задержаны восемь мужчин. Шестеро из задержанных подлежат мобилизации и уже проходят военно-врачебную комиссию.