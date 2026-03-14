В ОАЭ десять человек задержали за видео в соцсетях - РИА Новости, 14.03.2026
08:29 14.03.2026
В ОАЭ десять человек задержали за видео в соцсетях
В ОАЭ десять человек задержали за видео в соцсетях - РИА Новости, 14.03.2026
В ОАЭ десять человек задержали за видео в соцсетях
Десять человек задержаны в ОАЭ за размещение видео в соцсетях на фоне ситуации в регионе, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T08:29:00+03:00
2026-03-14T08:29:00+03:00
в мире
иран
оаэ
бангладеш
али хаменеи
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
иран
оаэ
бангладеш
в мире, иран, оаэ, бангладеш, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, ОАЭ, Бангладеш, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
В ОАЭ десять человек задержали за видео в соцсетях

В ОАЭ десять иностранцев задержали за видео в соцсетях

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби. Архивное фото
ДУБАЙ, 14 мар - РИА Новости. Десять человек задержаны в ОАЭ за размещение видео в соцсетях на фоне ситуации в регионе, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
Это граждане Бангладеш, Вьетнама, Египта, Индии, Ирана, Камеруна, Непала, Пакистана и Филиппин.
"Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль-Шамси распорядился арестовать 10 обвиняемых различных национальностей. Обвиняемые направлены в суд в срочном порядке за публикацию видеороликов в социальных сетях, содержащих вводящий в заблуждение, сфабрикованный контент. Это действие последовало за постоянным мониторингом цифровых платформ на фоне региональных событий", - говорится в сообщении.
Согласно информационному агентству, видеоматериалы включали в себя кадры развертывания систем ПВО ОАЭ или попадания в "объекты", а также сгенерированные или сфабрикованные с помощью ИИ видеоролики, показывающие фальшивые взрывы, пожары и нападения на известные достопримечательности.
"Подобные события использовались для распространения дезинформации, направленной на преднамеренное введение общественности в заблуждение и подрыв национальной безопасности, порядка и стабильности", - отмечает агентство.
По его данным, расследование показало, что задержанные "опубликовали видеоролики с реальными кадрами перехвата атак системами ПВО".
"В других видеороликах были показаны летящие на земле предметы или толпы людей, наблюдающих за событиями. Кроме того, распространялись сфабрикованные видеоматериалы, созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ), чтобы ложно представить взрывы, нападения на известные достопримечательности или крупные пожары с поднимающимся дымом в различных районах ОАЭ", - подчеркивает агентство.
Генеральный прокурор пояснил, что "такие действия представляют собой преступления, наказуемые по закону лишением свободы на срок не менее одного года и штрафом в размере не менее 100 тысяч дирхамов ОАЭ, в связи с умышленным распространением дезинформации, угрозами общественной безопасности, сеянием страха среди населения и подрывом социальной стабильности".
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В миреИранОАЭБангладешАли ХаменеиАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
