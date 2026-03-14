В ОАЭ десять человек задержали за видео в соцсетях

ДУБАЙ, 14 мар - РИА Новости. Десять человек задержаны в ОАЭ за размещение видео в соцсетях на фоне ситуации в регионе, сообщает эмиратское информационное агентство WAM

Это граждане Бангладеш, Вьетнама, Египта, Индии, Ирана, Камеруна, Непала, Пакистана и Филиппин.

"Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль-Шамси распорядился арестовать 10 обвиняемых различных национальностей. Обвиняемые направлены в суд в срочном порядке за публикацию видеороликов в социальных сетях, содержащих вводящий в заблуждение, сфабрикованный контент. Это действие последовало за постоянным мониторингом цифровых платформ на фоне региональных событий", - говорится в сообщении.

Согласно информационному агентству, видеоматериалы включали в себя кадры развертывания систем ПВО ОАЭ или попадания в "объекты", а также сгенерированные или сфабрикованные с помощью ИИ видеоролики, показывающие фальшивые взрывы, пожары и нападения на известные достопримечательности.

"Подобные события использовались для распространения дезинформации, направленной на преднамеренное введение общественности в заблуждение и подрыв национальной безопасности, порядка и стабильности", - отмечает агентство.

По его данным, расследование показало, что задержанные "опубликовали видеоролики с реальными кадрами перехвата атак системами ПВО".

"В других видеороликах были показаны летящие на земле предметы или толпы людей, наблюдающих за событиями. Кроме того, распространялись сфабрикованные видеоматериалы, созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ), чтобы ложно представить взрывы, нападения на известные достопримечательности или крупные пожары с поднимающимся дымом в различных районах ОАЭ", - подчеркивает агентство.

Генеральный прокурор пояснил, что "такие действия представляют собой преступления, наказуемые по закону лишением свободы на срок не менее одного года и штрафом в размере не менее 100 тысяч дирхамов ОАЭ, в связи с умышленным распространением дезинформации, угрозами общественной безопасности, сеянием страха среди населения и подрывом социальной стабильности".