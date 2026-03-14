01:00 14.03.2026
В Абу-Даби задержали 45 человек за съемки и публикацию видео
В Абу-Даби задержали 45 человек за съемки и публикацию видео
Полиция столицы Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби на фоне эскалации на Ближнем Востоке задержала 45 человек за съемку ряда локаций и публикацию видео,... РИА Новости, 14.03.2026
В мире, Иран, США, Абу-Даби, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Полиция столицы Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби на фоне эскалации на Ближнем Востоке задержала 45 человек за съемку ряда локаций и публикацию видео, обвинив их в распространении ложной информации, сообщает Khaleej Times.
"Полиция Абу-Даби задержала 45 человек разных национальностей за то, что они снимали разные локации на фоне происходящих событий и публиковали клипы в социальных медиа. Задержанных также обвинили в том, что они распространяли неточную и вводящую в заблуждение информацию", - говорится в публикации издания.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек, однако эти данные не обновлялись с 7 марта. Количество же пострадавших в Иране на 10 марта составляло более 15 тысяч человек.
