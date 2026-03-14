Ситуация вокруг Ирана угрожает турпотоку из России в Непал, считает эксперт

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Продолжение кризиса вокруг Ирана на Ближнем Востоке угрожает потоку российских туристов в Непал, где хотели бы поставить новый рекорд по числу гостей из России, рассказал РИА Новости старший директор совета по туризму страны Сантош Пант.

Однако в Непале все же стремятся побить рекорд 2025 года по числу туристов из России, отметил Сантош Пант. По его словам, для привлечения туристов, в частности, можно было бы использовать образ снежного человека как особенность страны, а также воспользоваться 70-летием дипотношений с РФ в 2026 году для продвижения образа Непала.