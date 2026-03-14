12:12 14.03.2026
Ситуация вокруг Ирана угрожает турпотоку из России в Непал, считает эксперт
Ситуация вокруг Ирана угрожает турпотоку из России в Непал, считает эксперт
Продолжение кризиса вокруг Ирана на Ближнем Востоке угрожает потоку российских туристов в Непал, где хотели бы поставить новый рекорд по числу гостей из России, РИА Новости, 14.03.2026
В мире, Ближний Восток, Непал, Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Продолжение кризиса вокруг Ирана на Ближнем Востоке угрожает потоку российских туристов в Непал, где хотели бы поставить новый рекорд по числу гостей из России, рассказал РИА Новости старший директор совета по туризму страны Сантош Пант.
Ранее посольство РФ в Непале сообщило, что число российских туристов в стране в 2025 году достигло рекордного уровня в более чем 15 тысяч человек.
"Возможно, кризис на Ближнем Востоке быстро закончится. Если нет, нам придется действительно непросто, потому что именно так (через Ближний Восток – ред.) в основном россияне добираются в Непал", - сказал собеседник агентства на полях международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026.
Однако в Непале все же стремятся побить рекорд 2025 года по числу туристов из России, отметил Сантош Пант. По его словам, для привлечения туристов, в частности, можно было бы использовать образ снежного человека как особенность страны, а также воспользоваться 70-летием дипотношений с РФ в 2026 году для продвижения образа Непала.
Проблемы с авиасообщением на Ближнем Востоке начались после обострения ситуации вокруг Ирана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории исламской республики, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
