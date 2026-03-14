Ситуация вокруг Ирана угрожает турпотоку из России в Непал, считает эксперт

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Продолжение кризиса вокруг Ирана на Ближнем Востоке угрожает потоку российских туристов в Непал, где хотели бы поставить новый рекорд по числу гостей из России, рассказал РИА Новости старший директор совета по туризму страны Сантош Пант.
"Возможно, кризис на Ближнем Востоке быстро закончится. Если нет, нам придется действительно непросто, потому что именно так (через Ближний Восток – ред.) в основном россияне добираются в Непал", - сказал собеседник агентства на полях международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026.
Однако в Непале все же стремятся побить рекорд 2025 года по числу туристов из России, отметил Сантош Пант. По его словам, для привлечения туристов, в частности, можно было бы использовать образ снежного человека как особенность страны, а также воспользоваться 70-летием дипотношений с РФ в 2026 году для продвижения образа Непала.
Проблемы с авиасообщением на Ближнем Востоке начались после обострения ситуации вокруг Ирана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории исламской республики, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.