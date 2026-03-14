Глава OMV заявил о риске серьезного дефицита топлива в Европе
13:55 14.03.2026
Глава OMV заявил о риске серьезного дефицита топлива в Европе
2026-03-14T13:55:00+03:00
В мире, США, Иран, Ормузский пролив, Альфред Штерн, OMV
Глава OMV Штерн: Европе грозит серьезная нехватка топлива

ВЕНА, 14 мар - РИА Новости. Европе грозит серьезная нехватка топлива на фоне сокращения предложения на мировом рынке нефти, газа и нефтепродуктов, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн.
"Мы находимся в серьёзной глобальной ситуации дефицита нефти, газа и топлива", - отметил он в интервью австрийской газете Die Presse.
Он уточнил, что нужно смотреть на масштабы. По его словам, мир потребляет около 100 миллионов баррелей нефти в день. И те 400 миллионов баррелей нефти, которые сейчас выводят на рынок из стратегических резервов, хватят лишь на четыре дня снабжения.
"Если же заменить только те объёмы, которые обычно проходят через Ормузский пролив, то резервов хватит примерно на 14 дней. Рынки просто оценивают ситуацию такой, какая она есть. Никто не знает, как долго продлится этот кризис. Мы тоже нет", - добавил он.
Штерн напомнил, что в 1970-е годы австрийцы должны были выбрать один день в неделю, когда они не ездят на машине - для снижения потребления топлива. "Сегодня не хватает пятой части мирового нефтяного рынка, пятой части поставок СПГ и десятой части топлива. В принципе, с такой ситуацией можно было бы бороться только так: отказываться от автомобиля два дня в неделю", - предложил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Вследствие этих событий почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
