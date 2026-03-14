"Наказать Россию". На Западе заявили о провале плана против Москвы

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Снятие санкций с российской нефти существенно ослабляет давление на Москву, которое оказывает Вашингтон в связи с конфликтом на Украине, пишет The New York Times

"США временно сняли санкции с находящейся сейчас в море российской нефти, что позволило ее поставлять по всему миру. <…> Исключения Минфина будут действовать до 11 апреля. Министр финансов Скотт Бессент оценил, что освобождение российской нефти может добавить сотни миллионов баррелей сырой нефти на мировые рынки, ограничив цены. <…> Это решение — значимый поворотный момент в усилиях США наказать Россию за конфликт с Украиной. <…> "Это фактически означает уничтожение нефтяных санкций против России", — сказал (директор Greenberg Center Эдвард. — Прим. ред.) Фишман", — говорится в публикации.

Также это решение, как утверждает издание, негативно отразится на отношениях между Вашингтоном и Брюсселем.

"Снятие нефтяных санкций представляет собой резкий разворот по сравнению с прошлым летом, когда администрация удвоила тарифы на Индию в наказание за ее покупки нефти у России. <…> Этот шаг администрации Трампа может еще больше разделить США и Европу, которая скептически относится к нападению господина Трампа на Иран и выразила желание продолжать оказывать экономическое давление на Россию", — указывается в материале.

В ночь на пятницу Минфин США сообщил о разрешении на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 08:01 11 апреля.