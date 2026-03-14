МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли появление в ВСУ наемника-трансвестита (ЛГБТ*) Артура Олсона из Канады, узнало РИА Новости.

В четверг в российских силовых структурах рассказали агентству, что Олсон вступил в украинский "Интернациональный легион территориальной обороны".

На интернет-ресурсах структуры, отвечающей за вербовку иностранных наемников для ВСУ, опубликовали интервью Олсона, назвавшегося "Айно". Боевик с длинными волосами, кулоном на шее и в женском кардигане вызвал смех в соцсетях: под соответствующей публикацией пользователи Facebook** оставили больше 600 смеющихся реакций.

Из более чем 50 комментариев под постом большинство были скрыты. В некоторых из них высказывалось подозрение, что Олсон - это действительно гомосексуалист.

В ВСУ 12 февраля сообщили, что иностранных наемников, вступивших в состав так называемого "Интернационального легиона" на Украине, перевели в штурмовые подразделения сухопутных войск.

Минобороны РФ неоднократно отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ