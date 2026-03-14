Москвичам посоветовали переходить на весенний гардероб

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Москвичи могут переходить на весенний гардероб, так как самая низкая температура наблюдается только перед рассветом, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

"Самая низкая температура наблюдается только перед восходом солнца, на данный момент это до 6.46 утра по московскому времени. После этого времени солнце начинает греть атмосферу, и температура воздуха становится значительно теплее, поэтому люди могут смело убирать зимние куртки и надевать одежду полегче", — сказала синоптик.