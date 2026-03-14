19:19 14.03.2026 (обновлено: 20:33 14.03.2026)
В Москве убили женщину, чью дочь обманули мошенники
Мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю открыть дверь квартиры на Строгинском бульваре в Москве, ее мать найдена... РИА Новости, 14.03.2026
В Москве убили женщину, чью дочь обманули мошенники

В Москве в квартире на Строгинском бульваре нашли тело женщины

© ГСУ СК России по Москве — Сотрудники СК на месте убийства женщины на северо-западе Москвы. Кадр видео
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю открыть дверь квартиры на Строгинском бульваре в Москве, ее мать найдена мертвой, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы.
Как рассказали в ведомстве, тело женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений обнаружили 14 марта в квартире жилого дома. Кроме того, в квартире найден сейф со следами взлома.
"Предварительно установлено, что несовершеннолетняя дочь потерпевшей стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали открыть дверь квартиры своему "сотруднику" для производства оперативно-розыскных мероприятий", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, а также изучают камеры видеонаблюдения. Также предпринимаются меры по установлению местонахождения и задержания лица, совершившего преступление.
"По данному факту Хорошевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 105 УК РФ (убийство)", - добавили в СК.
