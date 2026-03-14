В Москве заработают около 2,5 километра новых выделенных полос

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Около 2,5 километров новых выделенных полос заработают в Москве 4 апреля, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Москвы "Четвертого апреля заработают около 2,5 километров новых выделенных полос в разных районах столицы. Благодаря вводу такой инфраструктуры время в пути для пассажиров сокращается в 2–4 раза, транспорт ходит регулярнее, а аварийность снижается в среднем на 25%. В соответствии с поручением Мэра Сергея Собянина мы продолжаем делать поездки по городу быстрыми, безопасными и комфортными", - сказал Ликсутов

Заммэра отметил, что новые выделенные полосы появятся на 0,6 километре на дублёре Киевского шоссе в районе пересечения с улицей Петра Непорожнего, автобусы смогут проезжать этот участок за шесть минут вместо 12. Также полосы появятся на 0,3 километре на улицах Стромынка и Преображенская в районе пересечения с рекой Яузой, там автобусы смогут проезжать участок за 2,5 минуты вместо пяти.

"(Новые полосы появятся на - ред.) 0,17 километре на улице Александры Монаховой в районе пересечения с Калужским шоссе . Автобусы будут проезжать этот участок более чем в два раза быстрее, за 1,5 минуты вместо 3,5 минут. На 0,6 километре на улице Островитянова в районе пересечения с Профсоюзной улицей. Автобусы будут проезжать этот участок в два раза быстрее, за три минуты вместо шести", - добавил Ликсутов.

По его словам, выделенные полосы также появятся на 0,38 километре на 4-й Магистральной улице в районе пересечения с Хорошевским шоссе. Автобусы будут проезжать этот участок за пять минут вместо 10.