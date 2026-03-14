https://ria.ru/20260314/moskva-2080655642.html
В Москве заработают около 2,5 километра новых выделенных полос
В Москве заработают около 2,5 километра новых выделенных полос
2026-03-14T13:18:00+03:00
происшествия
москва
калужское шоссе
максим ликсутов
сергей собянин
мэр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583403743_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_b592874a91e0da4bfcd15e2065e7dd44.jpg
https://ria.ru/20260314/turisty-2080645644.html
https://ria.ru/20260314/moskva-2080654100.html
москва
калужское шоссе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583403743_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fc2d75ce98aad1d6ce4e5dd730e6f47c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Около 2,5 километров новых выделенных полос заработают в Москве 4 апреля, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Четвертого апреля заработают около 2,5 километров новых выделенных полос в разных районах столицы. Благодаря вводу такой инфраструктуры время в пути для пассажиров сокращается в 2–4 раза, транспорт ходит регулярнее, а аварийность снижается в среднем на 25%. В соответствии с поручением Мэра Москвы Сергея Собянина
мы продолжаем делать поездки по городу быстрыми, безопасными и комфортными", - сказал Ликсутов
.
Заммэра отметил, что новые выделенные полосы появятся на 0,6 километре на дублёре Киевского шоссе в районе пересечения с улицей Петра Непорожнего, автобусы смогут проезжать этот участок за шесть минут вместо 12. Также полосы появятся на 0,3 километре на улицах Стромынка и Преображенская в районе пересечения с рекой Яузой, там автобусы смогут проезжать участок за 2,5 минуты вместо пяти.
"(Новые полосы появятся на - ред.) 0,17 километре на улице Александры Монаховой в районе пересечения с Калужским шоссе
. Автобусы будут проезжать этот участок более чем в два раза быстрее, за 1,5 минуты вместо 3,5 минут. На 0,6 километре на улице Островитянова в районе пересечения с Профсоюзной улицей. Автобусы будут проезжать этот участок в два раза быстрее, за три минуты вместо шести", - добавил Ликсутов.
По его словам, выделенные полосы также появятся на 0,38 километре на 4-й Магистральной улице в районе пересечения с Хорошевским шоссе. Автобусы будут проезжать этот участок за пять минут вместо 10.
"Кроме того, в рамках нацпроекта ("Инфраструктура для жизни" - ред.) Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом для более чем 30 миллионов жителей 11 регионов России", - подчеркнул заммэра.