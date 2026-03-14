Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 14.03.2026 (обновлено: 09:37 14.03.2026)
https://ria.ru/20260314/moskva-2080632961.html
Синоптик рассказал, когда в Москве полностью растает снег
Синоптик рассказал, когда в Москве полностью растает снег
2026-03-14T09:33:00+03:00
2026-03-14T09:37:00+03:00
москва
евгений тишковец
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079747748_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_cbfb4eed2e6938cb363a9af217120137.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079747748_297:0:3026:2047_1920x0_80_0_0_834f5054709c82204a7ff12d4992d445.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВесенняя погода в Москве
Весенняя погода в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Весенняя погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Снежный покров в Москве полностью растает ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля, на следующей неделе сугробы "сдуются" на 20 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"За предстоящую неделю сугробы сдуются на 20 сантиметров, к концу марта снега в Москве останется не больше 10-15 сантиметров, а ко Дню Космонавтики - от него не останется и следа", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что снежный покров, высота которого на данный момент в Москве на ВДНХ составляет 39 сантиметров, за выходные уменьшится на 10-12 сантиметров.
"Начало следующей недели порадует москвичей солнце и апрельским теплом, в сумерках - ноль - минус три градуса, на пике максимального дневного прогрева - плюс 8 - плюс 11", - отметил он.
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
13 марта, 17:57
 
МоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала