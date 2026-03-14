Синоптик рассказал, когда в Москве полностью растает снег

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Снежный покров в Москве полностью растает ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля, на следующей неделе сугробы "сдуются" на 20 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"За предстоящую неделю сугробы сдуются на 20 сантиметров, к концу марта снега в Москве останется не больше 10-15 сантиметров, а ко Дню Космонавтики - от него не останется и следа", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что снежный покров, высота которого на данный момент в Москве на ВДНХ составляет 39 сантиметров, за выходные уменьшится на 10-12 сантиметров.
"Начало следующей недели порадует москвичей солнце и апрельским теплом, в сумерках - ноль - минус три градуса, на пике максимального дневного прогрева - плюс 8 - плюс 11", - отметил он.
Какой будет погода на майские праздники. Точный прогноз
13 марта, 17:57