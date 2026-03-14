МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Мошенники сообщают россиянам о неучтенном трудовом стаже и обещают не только прибавку к пенсии с апреля, но и крупную денежную компенсацию за прошлые годы, если он срочно подаст заявление, рассказал РИА Новости эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава.

"На сегодняшний день доминирует многоступенчатая схема. Первый этап - звонок якобы из Социального фонда России (СФР) с сообщением об обнаруженном неучтенном трудовом стаже. Пенсионеру обещают не только прибавку к пенсии с апреля, но и крупную денежную компенсацию за прошлые годы, если он срочно подаст заявление", - сообщил он.

"Для записи на прием или оформления заявки мошенники просят продиктовать код из смс. На самом деле этот код дает им доступ к учетной записи жертвы на портале "Госуслуги", - добавил Кучава.

Далее, по его словам, в дело вступают лже-сотрудники Центробанка или ФСБ . Получив доступ к данным, они звонят жертве уже с новой легендой: с их счетов пытались похитить деньги или на их имя оформляют кредиты.