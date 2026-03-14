В Госдуме рассказали, как распознать мошенников в сети - РИА Новости, 14.03.2026
03:22 14.03.2026 (обновлено: 03:29 14.03.2026)
В Госдуме рассказали, как распознать мошенников в сети
антон немкин (депутат)
госдума рф
единая россия
общество
2026
Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Единая Россия, Общество
В Госдуме рассказали, как распознать мошенников в сети

РИА Новости: мошенники часто просят предоплату или перейти по внешней ссылке

Работа в интернете. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Мошенники при совершении сделок в интернете действуют по отработанным сценариям, в том числе предлагают перевести общение за пределы площадки и предлагают перевести предоплату на карту или перейти по неизвестной ссылке, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
"При совершении сделок на онлайн-площадках и в социальных сетях пользователям важно внимательно относиться к деталям общения и условиям сделки. Мошенники, как правило, действуют по отработанным сценариям, и их можно распознать по ряду характерных признаков. Один из самых распространенных сигналов - попытка перевести общение за пределы площадки", - сказал Немкин.
По его словам, если покупатель или продавец настойчиво предлагает продолжить переписку в мессенджере, электронной почте или другом стороннем сервисе, это повод насторожиться, официальные платформы специально создают встроенные чаты и системы оплаты, чтобы защищать участников сделки, и мошенникам выгодно вывести диалог из этой среды.
"Еще один тревожный признак - чрезмерная спешка. Злоумышленники нередко давят на человека, утверждая, что товар "заберут через несколько минут" или что деньги нужно перевести срочно, иначе сделка сорвется. Такая тактика рассчитана на то, чтобы лишить человека времени на проверку информации и принятие взвешенного решения. В результате жертва может согласиться на небезопасные условия - например, перевести предоплату на карту или перейти по неизвестной ссылке", - отметил депутат.
Он подчеркнул, что отдельного внимания требуют просьбы перейти по ссылкам или ввести данные на сторонних сайтах, поскольку мошенники часто отправляют поддельные страницы "доставки", "оплаты" или "подтверждения сделки", которые визуально копируют известные сервисы, на таких сайтах пользователя просят ввести данные банковской карты, логины и пароли или коды подтверждения, после этого преступники получают доступ к средствам или учетным записям.
"Насторожить должна и неестественно выгодная цена. Если товар предлагается значительно дешевле рыночной стоимости, а продавец при этом отказывается от личной встречи или безопасной сделки через платформу, существует высокая вероятность мошенничества. Часто в таких случаях злоумышленники требуют частичную или полную предоплату, после чего просто перестают выходить на связь", - сообщил парламентарий.
Он добавил, что важно помнить, что безопаснее всего проводить сделки внутри самой платформы, используя ее официальные инструменты оплаты и доставки, также не стоит переводить деньги напрямую незнакомым людям, сообщать коды из SMS или вводить банковские данные на сомнительных сайтах.
"Если поведение второй стороны вызывает хотя бы малейшие сомнения, лучше отказаться от сделки - потерянная возможность покупки гораздо менее опасна, чем риск потерять деньги или персональные данные", - заключил Немкин.
Антон Немкин (депутат)Госдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
 
