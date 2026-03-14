Мошенники обманывают россиян под предлогом подачи налоговой декларации

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Аферисты звонят россиянам с требованием срочно передать ФНС данные о доходах, выяснило РИА Новости.

Так, злоумышленник сообщает жертве по телефону, что работодатель якобы не предоставил налоговой сведения о ее доходах за прошлый год, либо допустил ошибки в документах. Мошенник убеждает человека в необходимости немедленно принести декларацию 3-НДФЛ в ближайший налоговый орган.

Затем аферист побуждает собеседника записаться на прием и даже называет свободные промежутки времени. Далее он отправляет на почту жертве мнимое подтверждение приема и оговаривает, что ему называть полученные данные не нужно.