Мошенники обманывают россиян под предлогом подачи налоговой декларации
РИА Новости: мошенники просят россиян предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Аферисты звонят россиянам с требованием срочно передать ФНС данные о доходах, выяснило РИА Новости.
Так, злоумышленник сообщает жертве по телефону, что работодатель якобы не предоставил налоговой сведения о ее доходах за прошлый год, либо допустил ошибки в документах. Мошенник убеждает человека в необходимости немедленно принести декларацию 3-НДФЛ в ближайший налоговый орган.
Затем аферист побуждает собеседника записаться на прием и даже называет свободные промежутки времени. Далее он отправляет на почту жертве мнимое подтверждение приема и оговаривает, что ему называть полученные данные не нужно.
В конечном итоге мошенник якобы переключает жертву на роботизированного голосового помощника, которому и требуют назвать код из СМС.