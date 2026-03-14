Молдавия усиленно сокращает распространение русского языка, заявил МИД ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Ареал распространения русского языка стремительно сокращается в Молдавии, заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

"В Молдове буквально галопирующими темпами закрываются русскоязычные группы в школах... в детских садах, закрываются вузы, то есть ограничивается ареал распространения русского языка, да и любого другого, кроме румынского", - сказал Игнатьев в эфире телеканала ТСВ.

Глава МИД ПМР напомнил, что Кишинев рекомендует во всех молдавских школах Приднестровья ввести изучение румынского языка.

"Хочу еще раз отметить, что именно с попытки ограничить права и свободы приднестровцев, навязать им чужой язык, чужую историю, культуру и, собственно говоря, разгорелся этот конфликт, в результате которого Молдова агрессивно атаковала Приднестровье в 1992 году", - отметил Игнатьев.

Он считает, что молдавская сторона не делает выводов из того, что было в 1992 году. По словам главы МИД ПМР, это очень опасно.

"Вначале на территории соседней Молдовы надо придать статус государственного русскому языку, украинскому языку и молдавскому языку, как в Приднестровье. Молдова же хочет сближения с Приднестровьем, правда же?" - задал вопрос Игнатьев.

Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР , гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Однако Конституционный суд постановил, что новый закон не соответствует конституции.