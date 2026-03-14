Молдавия усиленно сокращает распространение русского языка, заявил МИД ПМР
Ареал распространения русского языка стремительно сокращается в Молдавии, заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)... РИА Новости, 14.03.2026
Игнатьев: ареал распространения русского языка стремительно сокращают в Молдавии
ТИРАСПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Ареал распространения русского языка стремительно сокращается в Молдавии, заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"В Молдове
буквально галопирующими темпами закрываются русскоязычные группы в школах... в детских садах, закрываются вузы, то есть ограничивается ареал распространения русского языка, да и любого другого, кроме румынского", - сказал Игнатьев
в эфире телеканала ТСВ.
Глава МИД ПМР напомнил, что Кишинев
рекомендует во всех молдавских школах Приднестровья ввести изучение румынского языка.
"Хочу еще раз отметить, что именно с попытки ограничить права и свободы приднестровцев, навязать им чужой язык, чужую историю, культуру и, собственно говоря, разгорелся этот конфликт, в результате которого Молдова агрессивно атаковала Приднестровье в 1992 году", - отметил Игнатьев.
Он считает, что молдавская сторона не делает выводов из того, что было в 1992 году. По словам главы МИД ПМР, это очень опасно.
"Вначале на территории соседней Молдовы надо придать статус государственного русскому языку, украинскому языку и молдавскому языку, как в Приднестровье. Молдова же хочет сближения с Приднестровьем, правда же?" - задал вопрос Игнатьев.
Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР
, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Однако Конституционный суд постановил, что новый закон не соответствует конституции.
Позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового кодекса об образовании, который был принят в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования".