Число разыскиваемых МККК из-за конфликта на Украине достигло 217 тысяч - РИА Новости, 14.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
04:17 14.03.2026 (обновлено: 05:41 14.03.2026)
https://ria.ru/20260314/mkkk-2080612579.html
Число разыскиваемых МККК из-за конфликта на Украине достигло 217 тысяч
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве
ЖЕНЕВА, 14 мар – РИА Новости. Число пропавших без вести, разыскиваемых Международным Комитетом Красного Креста (МККК) в связи с конфликтом на Украине, достигло 217 тысяч, сообщили РИА Новости в Центральном бюро розыска по конфликту на Украине.
"По состоянию на конец февраля 2026 года совместно с группами МККК в России и на Украине бюро пытается выяснить судьбу почти 217 000 человек", - сообщили в МККК.
Там отметили, что эти цифры "не соответствуют общему числу пропавших без вести, поскольку не о всех случаях сообщается в МККК".
При этом МККК получил информацию от обеих сторон о более чем 20 600 лицах, в основном о военнопленных, добавили в организации.
В феврале 2025 года глава бюро Душан Вуяшанин сообщал РИА Новости, что число разыскиваемых МККК в связи с конфликтом на Украине человек составляло 50 тысяч.
МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями.
В феврале 2024 года глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете конфликта на Украине и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке.
