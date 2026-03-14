Число разыскиваемых МККК из-за конфликта на Украине достигло 217 тысяч

ЖЕНЕВА, 14 мар – РИА Новости. Число пропавших без вести, разыскиваемых Международным Комитетом Красного Креста (МККК) в связи с конфликтом на Украине, достигло 217 тысяч, сообщили РИА Новости в Центральном бюро розыска по конфликту на Украине.

"По состоянию на конец февраля 2026 года совместно с группами МККК России и на Украине бюро пытается выяснить судьбу почти 217 000 человек", - сообщили в МККК.

Там отметили, что эти цифры "не соответствуют общему числу пропавших без вести, поскольку не о всех случаях сообщается в МККК".

При этом МККК получил информацию от обеих сторон о более чем 20 600 лицах, в основном о военнопленных, добавили в организации.

В феврале 2025 года глава бюро Душан Вуяшанин сообщал РИА Новости, что число разыскиваемых МККК в связи с конфликтом на Украине человек составляло 50 тысяч.

МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве . Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями.