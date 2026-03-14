Мишустин рассказал о важности развития сферы интеллектуальной собственности - РИА Новости, 14.03.2026
11:03 14.03.2026
Мишустин рассказал о важности развития сферы интеллектуальной собственности
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что развитие сферы интеллектуальной собственности имеет особое значение для укрепления экономики страны.
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что развитие сферы интеллектуальной собственности имеет особое значение для укрепления экономики страны.
Кабмин ранее в субботу сообщил, что Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой развитию сферы интеллектуальной собственности до 2036 года.
"Мишустин отметил, что развитие сферы интеллектуальной собственности имеет особое значение для укрепления экономики. По его словам, надёжная охрана передовых идей, изобретений, научных изысканий стимулирует инновации, повышает конкурентоспособность предприятий на отечественном рынке и, конечно, влияет на внешние рынки", - приводятся слова премьер-министра в сообщении кабмина.
Как отметил Мишустин, это позволяет бизнесу двигаться вперёд, расширять производство, осваивать новые виды деятельности, чтобы выпускать качественные товары и услуги, прежде всего в таких приоритетных отраслях, как энергетика, металлургия, транспорт, тяжёлое машиностроение, авиационная промышленность, помогая достижению национальной цели технологического лидерства.
Председатель правительства России Михаил Мишустин на стратегической сессии О развитии сферы интеллектуальной собственности до 2036 года, 27 января 2026 года - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Мишустин поручил поддержать развитие отечественных брендов
27 января, 15:19
 
